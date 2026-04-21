¿Qué vínculo los une?

Sofía Gala y Fito Páez llegaron juntos y de la mano al homenaje a Moria Casán

Aunque el encuentro estaba centrado en celebrar la trayectoria de la diva, la aparición de la actriz y el músico, sonrientes, relajados y muy cercanos, atrajo de inmediato la atención del público y de la prensa.