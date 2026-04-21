La llegada de Sofía Gala y Fito Páez al homenaje a Moria Casán en el Palacio Libertad terminó por convertirse en una de las escenas más comentadas de la noche. .
Sofía Gala y Fito Páez llegaron juntos y de la mano al homenaje a Moria Casán
Aunque el encuentro estaba centrado en celebrar la trayectoria de la diva, la aparición de la actriz y el músico, sonrientes, relajados y muy cercanos, atrajo de inmediato la atención del público y de la prensa.
Tomados de la mano y acompañados por los hijos de Sofía Gala, ambos ingresaron al recinto con naturalidad, sin esquivar cámaras ni miradas. Con estilismos personales bien marcados y gafas oscuras, se mostraron cómplices durante toda la velada y despertaron nuevos comentarios sobre el vínculo que los une.
Una aparición que reavivó los rumores
La presencia conjunta de Gala y Páez no pasó inadvertida. En cuestión de minutos, las imágenes de ambos recorrieron las redes sociales y alimentaron nuevamente las versiones de romance que vienen circulando desde hace meses. Para muchos de los presentes, la química entre los dos fue evidente; para otros, simplemente se trató de una muestra de cercanía y afecto en el marco de una noche especial.
La repercusión cobró aún más fuerza por las recientes declaraciones de Moria Casán, que días antes se había referido con afecto al vínculo entre su hija y el músico. En su programa, la conductora expresó su cariño por ambos y dejó entrever una mirada positiva sobre la relación. Sus palabras funcionaron como un respaldo público y aportaron una cuota de calidez a una historia seguida de cerca por los medios.
Lejos de alimentar la polémica, Moria eligió poner el foco en el bienestar de los dos y en el afecto que siente tanto por su hija como por Fito Páez. Así, la propia homenajeada ayudó a desdramatizar la situación y a enmarcarla en un plano personal y amoroso.
Una noche de homenaje, figuras y teatro musical
El evento se celebró en el Palacio Libertad, donde Moria Casán hizo una entrada a la altura de su figura: llegó en limusina junto a su pareja, Fernando “Pato” Galmarini, y fue recibida con entusiasmo por los invitados. El clima fue festivo, con saludos, fotos y muestras de admiración hacia una de las grandes personalidades del espectáculo argentino.
Entre los asistentes estuvieron Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, Coco Fernández y Virginia Elizalde, Paula Kohan, Vicky y Stefy Xipolitakis y Liliana Parodi, entre otras figuras del mundo artístico y cultural.
La celebración también sirvió como marco para presentar Moria, el misterio, la obra de teatro musical ideada por Valeria Ambrosio. Con 23 artistas en escena y música en vivo bajo la dirección de Gaby Goldman, la propuesta imagina una Buenos Aires del año 2655, convertida en una civilización postapocalíptica donde se descubre un sarcófago que despierta una gran pregunta: quién fue realmente Moria Casán.
A partir de esa premisa, la obra recorre las múltiples facetas de la diva —vedette, compositora, figura mediática, candidata política y hasta prisionera— en una puesta que mezcla humor, reflexión y una mirada singular sobre su impacto cultural. Las próximas funciones están previstas para el sábado 25 de abril a las 20 y el domingo 26 a las 19.
En definitiva, el homenaje no solo celebró la trayectoria de Moria Casán, sino que dejó una de las imágenes más resonantes de la temporada: Sofía Gala y Fito Páez juntos, cercanos y sonrientes, en una noche donde el espectáculo tuvo más de un foco de atención.