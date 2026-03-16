Rosario siempre estuvo cerca

Más de 300 mil personas abrazaron a Fito en un reencuentro histórico con su ciudad

El show en el Monumento a la Bandera representó una apuesta por la cultura pública y reafirmó el vínculo del artista con Rosario. El gobernador Pullaro resaltó que “volvió Rosario y la gente buena volvió a tomar los lugares públicos y a disfrutar la ciudad”. Por su parte, el intendente Pablo Javkin destacó que fue “la noche más histórica en cuanto al público y estamos muy contentos”.