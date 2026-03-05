Fito Páez dará un show gratuito en el Monumento a la Bandera: fecha, horario y detalles

Rosario se prepara para vivir un acontecimiento cultural sin precedentes. Fito Páez, el hijo dilecto de la ciudad, confirmó que brindará un recital gratuito en el emblemático Monumento Nacional a la Bandera.
El astro del rock nacional anunció un concierto masivo para el próximo domingo 15 de marzo. Será el cierre de una semana especial en su ciudad natal y el puntapié inicial de su nueva gira mundial "Sale el Sol".
La noticia, que circulaba como un fuerte rumor en las últimas semanas, fue ratificada por el propio artista, quien definió este encuentro como un acto de amor y gratitud hacia el lugar que lo vio nacer y formarse como músico.
Originalmente previsto para el sábado 14, el show fue finalmente programado para el domingo 15 de marzo a las 19:00. Según explicaron desde su entorno, la fecha permitirá un despliegue técnico superior para lo que será el inicio oficial de su tour internacional "Sale el Sol 2026".
El recital en el Monumento no es un evento aislado, sino el clímax de un ciclo denominado "Casa Páez", donde el músico recorrerá diferentes espacios significativos de su biografía en Rosario. La agenda es intensa: comenzará el martes 10 con un concierto sinfónico en el Teatro El Círculo, seguido por una noche de "Piano Solo" el miércoles 11 en el Teatro Astengo.
El viernes 13, día de su cumpleaños número 63, Fito regresará a El Círculo para presentar de forma íntegra su álbum "Novela", una obra conceptual que el artista describe como un relato mágico sobre su infancia. Esta seguidilla de presentaciones busca retratar las distintas facetas de su obra antes de la explosión masiva frente al río Paraná.
Para el show del domingo 15, se espera una convocatoria multitudinaria que podría superar las 100 mil personas. La producción integral estará a cargo del reconocido diseñador Sergio Lacroix, quien planea integrar la arquitectura del Monumento a un despliegue de luces y pantallas de última generación.
"A veces las estrellas se alinean", confesó Fito en un video difundido en sus redes sociales, donde se lo ve emocionado por concretar este deseo de tocar gratis para su gente. El repertorio promete ser un viaje por sus cuatro décadas de trayectoria, incluyendo los himnos de El amor después del amor y Circo Beat, además de sus nuevas composiciones.
Dada la magnitud del evento, las autoridades municipales ya trabajan en un operativo que incluirá cortes de tránsito en toda la zona de la costanera y la disposición de pantallas gigantes para que el show pueda ser seguido desde los parques aledaños.
La entrada será libre y gratuita, pero se recomienda a los asistentes llegar con antelación para asegurar un lugar en la explanada. Con el río Paraná como testigo, Rosario se alista para una noche en la que la música de Páez volverá a ser el corazón latente de la ciudad.