Lo adelantó Moria Casán

El amor después del amor: Sofía Gala y Fito Páez ya no esconden su romance

La pareja compartió su primer posteo juntos y presumió su amor en un video en Instagram. Sus fans también están enamorados.

Tras confirmar su noviazgo a través de Moria Casán, Sofía Gala y Fito Páez compartieron su primer posteo oficial como pareja y revolucionaron las redes sociales con su romance.

Las alertas de romance se encendieron cuando el cantante rosarino publicó una foto junto a la hija de La One en su cuenta de Instagram, deseándole un feliz cumpleaños. “El mundo es un mundo mejor con vos”, le dedicó el músico de 62 años a su novia, de 39.

En las últimas horas, Páez compartió el primer video oficial como pareja, mostrándose afectuosa frente a sus seguidores.

“No voy a decir quién va a venir a tocar con Fea el próximo 5 de febrero (en Niceto)”, se ve a Gala al inicio del video. Luego, es interrumpida por el músico, quien la llena de besos, demostrando el afecto que se tienen.

“No lo voy a decir”, dijo antes de terminar el video.

Moria Casán confirmó su regreso a la televisión abierta por Canal 13.Moria Casán había adelantado detalles de la relación.

Lo adelantó Moria

La demostración de amor viene después de que Moria Casán revelara que los protagonistas están hace un año en pareja y que incluso, se fueron de vacaciones juntos a Brasil.

