El reencuentro más esperado

Fito Páez vuelve a Rosario con un show histórico en el Monumento Nacional a la Bandera

El domingo 15 de marzo a las 19, el Monumento Nacional a la Bandera será escenario de un acontecimiento histórico: Fito Páez vuelve a su ciudad para regalarle un concierto abierto y gratuito pensado especialmente para Rosario.