Entre Francia y el Litoral

Johanne Cassar y Laureano Bruno: recital de canto y piano

La soprano francesa y el pianista entrerriano se presentarán el viernes 13 de marzo en Valeri Montrul Multiespacio con un programa que recorre la canción francesa, la ópera y la música argentina, en una velada que combina trayectorias internacionales y sensibilidad artística.