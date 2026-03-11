Johanne Cassar y Laureano Bruno: recital de canto y piano
La soprano francesa y el pianista entrerriano se presentarán el viernes 13 de marzo en Valeri Montrul Multiespacio con un programa que recorre la canción francesa, la ópera y la música argentina, en una velada que combina trayectorias internacionales y sensibilidad artística.
Cassar y Bruno se unieron para brindar varios conciertos en el país, bajo este concepto de vincular la música europea y argentina. Fotos: Gentileza producción
La soprano francesa Johanne Cassar y el pianista entrerriano Laureano Bruno ofrecerán un recital de canto y piano el viernes 13 de marzo a las 21 en Valeri Montrul Multiespacio (San Lorenzo 2513, esquina Tucumán). El concierto propone un recorrido por el repertorio lírico europeo y latinoamericano, con obras de compositores como Claude Debussy, Henri Duparc, Jules Massenet, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino y Giacomo Puccini.
El encuentro reunirá dos trayectorias que dialogan entre continentes. Cassar llega desde Francia con una extensa carrera en escenarios internacionales, mientras que Bruno representa a una generación de pianistas argentinos que consolidan su proyección en Europa. El resultado es un programa donde la tradición lírica francesa convive con la música argentina y el repertorio operístico.
Las anticipadas tienen un valor de $ 15.000 y pueden reservarse al 3426160130.
Desde los grandes centros europeos
Formada en la Guildhall School of Music and Drama de Londres y en el Conservatorio Superior de París -donde obtuvo el Primer Premio en Canto de Ópera y Música Antigua-, Johanne Cassar ha desarrollado una carrera marcada por la diversidad estilística y la presencia en circuitos internacionales.
La soprano ganó el concurso Muses de la Ópera de Niza en 2003 y recibió el Guildhall Trust en 2008 y 2009. Además de su actividad escénica, posee una Maestría en Música y se desempeña como docente en la Universidad de Provenza.
Su trayectoria incluye presentaciones en importantes espacios europeos y colaboraciones con conjuntos especializados en repertorio antiguo y contemporáneo. Entre sus actuaciones recientes se destacan conciertos en las catedrales de Rabat y Casablanca como soprano solista en el “Stabat Mater” de Giovanni Battista Pergolesi, así como participaciones en la ópera contemporánea “Giordano Bruno” de Francesco Filidei en teatros de Milán, Reggio Emilia, Oporto y Estrasburgo.
También se ha presentado en escenarios parisinos como el Théâtre des Champs Élysées y el Auditorium du Petit Palais, además de participar en producciones operísticas y conciertos en festivales europeos de música sacra. En Estados Unidos cantó en Nueva York la ópera “Kamchatka” del compositor argentino Daniel D’Adamo.
Su repertorio incluye roles clásicos como Pamina y la Segunda Dama en “La flauta mágica” de Wolfgang Amadeus Mozart, Dido en “Dido y Eneas” de Henry Purcell, Micaela en “Carmen” de Georges Bizet y María en “West Side Story” de Leonard Bernstein. Paralelamente, Cassar impulsa el proyecto Huella Musical, una iniciativa que acerca la música clásica a personas privadas de libertad en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Radio France.
Pianista argentino con proyección internacional
El pianista y compositor Laureano Bruno nació en Victoria, Entre Ríos, y se formó en Paraná y Buenos Aires bajo la guía de Graciela Reca y Aldo Antognazzi. Es licenciado y profesor en Piano y en Composición por la Universidad Nacional de Rosario, institución donde actualmente se desempeña como docente.
A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos. En 2014 obtuvo el Primer Premio del Concurso Nacional para Jóvenes Intérpretes organizado por Mozarteum Santa Fe y una beca de la Cancillería argentina para perfeccionarse con el maestro polaco Andrzej Jasiński en la Sommerakademie del Mozarteum de Salzburgo.
En 2019 ganó el Concurso de Piano de la Universidad Provincial de Córdoba y el Concurso de Intérpretes de Música Clásica “Dr. Tilo Rajneri”, lo que le permitió presentarse como solista con la Orquesta Sinfónica de la Fundación Cultural Patagonia.
Durante 2025 consolidó su proyección internacional con presentaciones en Italia, Francia y España. Fue finalista en el Concurso Internacional de Piano de Ischia y en el “Città di Cascina”, y obtuvo el Primer Premio en el Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Clara Wieck Schumann” en Marina di Massa.
Su carrera incluye actuaciones como solista junto a diversas orquestas, interpretando conciertos de Wolfgang Amadeus Mozart y de Edvard Grieg, además de recitales de cámara con destacados músicos argentinos e internacionales. También es impulsor del ciclo Victoria al Piano, proyecto que permitió restaurar el histórico piano de concierto Steinway & Sons de la Agrupación Cultural Victoria y generar un espacio de conciertos para artistas nacionales e internacionales.
Entre Francia y el Río de la Plata
El recital en Santa Fe reflejará ese cruce de tradiciones. El programa incluye las “Trois Ariettes” de Claude Debussy, su célebre preludio “La niña de los cabellos de lino”, las canciones “L’invitation au voyage” y “La vie antérieure” de Henri Duparc, y arias de Jules Massenet extraídas de las óperas “Grisélidis” (“Il partit au printemps”) y “Esclarmonde” (“Oh Roland, tu m’as trahie”).
La segunda parte incorpora repertorio latinoamericano con obras de Astor Piazzolla y Carlos Guastavino, incluyendo “Adiós Nonino”, “La rosa y el sauce”, “Pampamapa” y la célebre aria “Yo soy María” de la operita “María de Buenos Aires”. Como bis está previsto “Quando m’en vo”, de “La Bohème” de Giacomo Puccini.
Con esta combinación de música francesa, ópera italiana y repertorio argentino, el concierto promete una velada donde la expresividad vocal y el virtuosismo pianístico se encuentran en un diálogo que une Europa y el sur de América.