Reinterpretación en solitario

Alice Sara Ott: la pianista que dialoga con el silencio

La pianista germano-japonesa presenta “Jóhann Jóhannsson - Piano Works”, un álbum de estreno mundial con transcripciones de la música del influyente compositor islandés. Grabado en Reikiavik y concebido como un diálogo íntimo con su legado, el proyecto recorre desde sus álbumes de estudio hasta sus célebres bandas sonoras cinematográficas.