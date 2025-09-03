Visitante ilustre

Aigul Akhmetshina: una voz que conquista el mundo

La mezzosoprano de 28 años nacida en Bashkortostán, en la Federación Rusa, se presentará el 14 de septiembre en el Teatro Colón, en su primera visita a la Argentina. Aquí, un repaso de la fulgurante carrera de una de las figuras de la lírica internacional.