Aigul Akhmetshina: una voz que conquista el mundo

La mezzosoprano de 28 años nacida en Bashkortostán, en la Federación Rusa, se presentará el 14 de septiembre en el Teatro Colón, en su primera visita a la Argentina. Aquí, un repaso de la fulgurante carrera de una de las figuras de la lírica internacional.
El 26 de julio de 2024 lanzó su primer disco solista, “Aigul”, bajo el sello Decca Classics, con la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Daniele Rustioni. Foto: Gentileza Paola Kudacki
El domingo 14 de septiembre la mezzosoprano Aigul Akhmetshina se presentará en la sala principal del Teatro Colón de Buenos Aires, acompañada al piano por Jonathan Papp, en un concierto que promete ser uno de los hitos de la temporada lírica porteña.
El concierto en el Colón será mucho más que una velada de arias y canciones: será la oportunidad de escuchar a una de las voces más magnéticas de su generación, en pleno ascenso internacional. Aigul Akhmetshina, con apenas 28 años, confirma que su carrera está destinada a dejar huella en la historia de la ópera.
De Rossini a Gardel
El recital estará dividido en dos partes de 40 minutos, con un intervalo de 20 minutos. La primera parte recorrerá arias icónicas del repertorio lírico europeo, desde la célebre “Una voce poco fa” de “Il barbiere di Siviglia” de Rossini, hasta la apasionada “Habanera” y la “Seguidilla” de “Carmen” de Bizet, papel que marcó el despegue internacional de Akhmetshina. También incluirá páginas de Cilea, Tchaikovsky, Saint-Saëns y Massenet.
La segunda parte abrirá con romances rusos de Rachmaninov, continuando con piezas de compositores como Mark Minkov, Dénes Buday y Elena Roussanova. El tramo final tendrá un tinte latinoamericano, con canciones de Carlos Guastavino, los tangos inmortales de Carlos Gardel y la vibrante “Granada” de Agustín Lara, un cierre que unirá la tradición operística con la canción popular.
Determinación
Nacida en 1996 en el pequeño pueblo de Kirgiz-Miyaki, en la República de Bashkortostán, Federación Rusa, Akhmetshina creció en una familia de cantantes aficionados. Tras ser rechazada en una universidad de Moscú, encontró su lugar en el Programa de Jóvenes Artistas Jette Parker de la Royal Opera House de Londres, una oportunidad que definió su destino.
En 2016 se graduó en el Instituto Estatal de Artes de Ufa y, apenas cinco años después, ya era considerada una de las voces más prometedoras de la ópera contemporánea. Aunque es ciudadana rusa, ha manifestado su intención de nacionalizarse británica, distanciándose de la identidad oficial de su país natal.
Una carrera meteórica
Su debut como Carmen en la Royal Opera House a los 21 años la convirtió en un fenómeno. Desde entonces ha interpretado ese rol en escenarios como la Metropolitan Opera, la Bayerische Staatsoper, el Festival de Salzburgo, el Festival de Glyndebourne y la Arena di Verona, entre otros.
En la última temporada ha sumado nuevos desafíos: “Romeo y Julieta” en el Festival de Salzburgo, “Maria Stuarda” en el Teatro di San Carlo y la Ópera Nacional Holandesa, “Werther” en la Royal Opera House, y “La Cenerentola” en el Teatro Real de Madrid.
Entre sus futuros compromisos se cuentan debuts y regresos en la Staatsoper de Berlín, la Ópera Nacional de París, la Opernhaus Zürich, el Teatro Real Madrid, la Deutsche Oper Berlin y la Metropolitan Opera, en roles que van de Rosina (“Il barbiere di Siviglia”) a Dalila (“Samson et Dalila”), pasando por Adalgisa (“Norma”), Elisabetta (“Elisabetta, regina d’Inghilterra”) y Donna Elvira (“Don Giovanni”).
La portada del álbum, con foto de Paola Kudacki. Foto: Gentileza Decca Classics
Grabaciones y reconocimientos
El 26 de julio de 2024 lanzó su primer disco solista, “Aigul”, bajo el sello Decca Classics, con la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Daniele Rustioni. El álbum recibió elogios unánimes: The Guardian lo calificó con cinco estrellas y la revista Oper! lo nombró “CD del mes” en septiembre.
Su trayectoria también está respaldada por premios de prestigio: el Gran Premio del Concurso Internacional de Canto Hans Gabor Belvedere (2017), el reconocimiento como Artista Honorario de la República de Bashkortostán (2021), el premio Casta Diva en Rusia (2022) y el galardón a Mejor Cantante Femenina en los Premios Internacionales de Ópera (2023).
