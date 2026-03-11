Abre la muestra "Mujeres cargadas de futuro"

La muestra "Mujeres cargadas de futuro: nuestras artistas de los años 60", se inaugurará este miércoles 11 a las 20, en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz Clucellas (San Martín 2068).
Aborda el legado artístico de las artistas santafesinas en un contexto histórico que estuvo marcado por el cambio, la juventud, la rebeldía y la esperanza. Los detalles.
La muestra "Mujeres cargadas de futuro: nuestras artistas de los años 60", se inaugurará este miércoles 11 a las 20, en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz Clucellas (San Martín 2068).
La iniciativa se enmarca en las celebraciones por los 90 años del Sor Josefa y cuenta con la curaduría de Paula Ramírez.
Presentará obras de las artistas santafesinas Graciela Borthwick, Inés Gasparoti, Beatriz Martín, Ana María Paris, Juana Piccoli, Ana María Pizzarro, Miriam Robiano, Elsa Rotman, Pyli Urfer, Alicia Sedlacek, Nanzi Vallejo y Miguela Vera.
Luego de la inauguración, la muestra podrá visitarse hasta el domingo 10 de mayo de miércoles a sábado de 9:30 a 12:30 y 17 a 20 y domingos y feriados de 17 a 20.
Según los organizadores de la muesrta, la construcción estuvo guiada por dos fenómenos. "Por un lado el contexto histórico: La década del 60 atravesó el mundo con aires de cambio y juventud, rebeldía y esperanza. Tanto a nivel político y social como artístico, con el surgimiento de las segundas vanguardias y un acercamiento del arte a la vida, a través de la experimentación y la desmaterialización de la obra de arte".
"En América Latina este fenómeno se vio impulsado por procesos de modernización de la mano del despliegue de un nuevo paradigma anclado en modelos desarrollistas. De allí surgen interrogantes: ¿Qué pasaba en Santa Fe en aquel entonces? ¿Llegaron a nuestra costa las oleadas de este impulso modernizador?".
Por otro lado, la muestra indaga en esa década paradigmática a través de las artistas mujeres de la ciudad de Santa Fe. "¿Por qué mujeres? Porque, en un mundo patriarcal, tenían menos visibilidad que sus pares varones, recibían menos premios, no eran tenidas en cuenta como jurados en los concursos y dividían su vida entre el trabajo doméstico y la crianza de los hijos, el trabajo fuera de casa y la creación".
En este último punto, desde la organización plantearon una aclaración: "no fueron elegidas por el sólo hecho de ser mujeres, sino porque su obra es la de artistas consumadas, investigadoras, escritoras, con técnicas minuciosas y pulidas, con indagaciones estéticas que no acabaron en el momento histórico elegido sino que fueron mutando a través de los años".
La investigación previa incluyó lecturas de diarios y biografías, charlas con las artistas y la reconstrucción de una poética profundamente ecléctica, espejo rimbombante de una estructura de sentimientos o espíritu de época marcado por la búsqueda incesante.
Grabados de Elsa Rotman y Miguela Vera, dibujos de Nanzi Vallejo, Ana María Paris, Graciela Borthwick, pinturas de Miriam Robbiano, Alicia Sedlacek, Pyli Urfer, Ana María Pizarro, Beatriz Martín, Inés Gasparotti, esculturas de Juana “Yiya” Piccoli se suceden en medio de búsquedas americanistas, postcubistas, metafísicas, de nuevas figuraciones o de obras con un claro sello abstracto.