La historia de María Obligado: la pintora que logró una retrospectiva y luego cayó en el olvido

Durante mucho tiempo, a tono con lo que ocurría en las sociedades occidentales, la historia del arte argentino se escribió como una galería ocupada por nombres masculinos.
Hermana del poeta Rafael Obligado, vivió entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Expuso en París y tuvo una muestra histórica en Buenos Aires. Pero su nombre se fue diluyendo en las décadas posteriores, hasta que fue revalorizada. Los puntos de contacto con Sor Josefa.
Sin embargo, detrás de ese relato incompleto hubo mujeres que pintaron, expusieron y hasta (con todas las limitaciones del caso) construyeron trayectorias notables mucho antes de que el reconocimiento les tocara la puerta.
Una de ellas fue María Obligado de Soto y Calvo: artista formada en París, participante de los grandes salones europeos y protagonista, en 1918, de la primera gran retrospectiva dedicada a una mujer en Buenos Aires.
Su obra circuló en la Belle Époque y fue valorada en su tiempo. Pero con el paso de las décadas su nombre quedó relegado a una zona de silencio historiográfico. Recuperarla hoy, en el Día Internacional de la Mujer, implica tanto recordar a una pintora talentosa como revisar cómo se construyó el canon artístico argentino.
En ese mismo ejercicio aparece otra figura, más cercana al paisaje cultural santafesino: Sor Josefa Díaz y Clucellas, la que en el siglo XIX realizó algunas de las primeras obras firmadas por una mujer en el país.
Entre la casona de San Luis y La Rioja donde Josefa pintaba y el París donde Obligado se formaba se abre una historia más amplia: la de las mujeres que, a contracorriente de su tiempo, encontraron en la pintura una forma de afirmación cultural.
María Obligado nació en Buenos Aires en 1857, en una familia vinculada a la vida cultural. Era hermana del poeta Rafael Obligado, autor del poema Santos Vega, y creció en un ambiente donde la literatura, la política y el arte eran parte del paisaje cotidiano.
Ese contexto fue determinante, ya que en una época en la que la formación artística femenina generalmente se limitaba a un aprendizaje doméstico o poco más, Obligado decidió avanzar hacia una formación más rigurosa y sistemática.
Sus primeros estudios los realizó con el pintor italiano Giuseppe Agujari, maestro de varios jóvenes artistas porteños de finales del siglo XIX. Pero, como tantos artistas argentinos de la época, comprendió que el camino hacia una carrera profesional pasaba por Europa.
En las últimas décadas del 1800, París era el epicentro del mundo artístico. Pintores, escultores y escritores de distintos países viajaban a la capital francesa en busca de formación, reconocimiento y (a veces) legitimidad.
María Obligado se instaló allí y comenzó a estudiar en la Académie Julian. A diferencia de las academias oficiales, este espacio admitía alumnas y les permitía trabajar con modelos vivos, algo esencial para el aprendizaje académico.
Esa experiencia permitió a Obligado integrarse al circuito artístico internacional. Su obra comenzó a exhibirse en el prestigioso Salón de la Société des Artistes Français, donde participó en varias ediciones a comienzos del siglo XX.
La obra de María Obligado se caracteriza por su diversidad temática y técnica. A lo largo de su trayectoria realizó retratos, paisajes, naturalezas muertas, escenas rurales y composiciones históricas.
Los especialistas suelen describir su producción como una pintura de espíritu ecléctico, propia de los artistas formados dentro del sistema académico europeo de fines del siglo XIX.
Entre sus obras más conocidas aparece "La hierra", una gran escena rural presentada en el Salón de París de 1909. El cuadro representa el trabajo de marcación del ganado en el campo argentino y es un ejemplo de cómo los artistas de la época buscaban construir una iconografía nacional.
Hoy la obra forma parte de la colección del Museo Histórico Provincial Julio Marc de Rosario, institución que conserva una parte significativa del legado de la artista.
Uno de los momentos importantes de su carrera ocurrió en 1918, cuando María Obligado organizó en la Galería Witcomb una gran exposición retrospectiva.
El acontecimiento tuvo un valor simbólico: fue la primera gran retrospectiva dedicada a una artista mujer en la Argentina. En una época en que el sistema artístico estaba dominado por figuras masculinas, aquella exposición representaba una afirmación pública de su carrera.
A pesar del reconocimiento que alcanzó en vida, la figura de María Obligado comenzó a desvanecerse en la historia del arte argentino tras su muerte, ocurrida en 1938.
Con el paso de las décadas, su nombre fue apareciendo cada vez con menor frecuencia en manuales y relatos historiográficos. Parte de su obra quedó concentrada en el Museo Julio Marc, que conserva pinturas y documentos vinculados a la artista.
Este proceso no fue excepcional. Durante gran parte del siglo XX, la historiografía del arte argentino tendió a privilegiar trayectorias masculinas, relegando a muchas artistas mujeres a un lugar secundario.
En los últimos años, sin embargo, nuevas investigaciones comenzaron a revisar ese panorama y a recuperar figuras que habían quedado injustamente relegadas.
La figura de Obligado permite establecer el diálogo histórico con Sor Josefa Díaz y Clucellas, que también desarrolló su obra entre el ocaso del siglo XIX y los primeros años del XX, aunque murió antes que María.
Josefa realizó retratos y naturalezas muertas que hoy forman parte del patrimonio artístico nacional. Su trabajo representa una de las primeras expresiones pictóricas realizadas por una mujer en el territorio argentino.
Las trayectorias de ambas artistas son muy distintas. Sin embargo, sus historias hablan de la misma dificultad: la de las mujeres para ocupar un lugar visible. Ambas representan, en cierto modo, dos momentos de una misma genealogía femenina del arte argentino.
En el caso de María, tal como señala Georgina Gluzman, "sus ansias de visibilización y su compromiso duradero con el arte definen una personalidad artística sin parangón en el periodo entre siglos, una carrera marcada por la determinación”. Por eso cabe recordarla en una fecha como el Día de la Mujer.