Día Internacional de la Mujer

La historia de María Obligado: la pintora que logró una retrospectiva y luego cayó en el olvido

Hermana del poeta Rafael Obligado, vivió entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Expuso en París y tuvo una muestra histórica en Buenos Aires. Pero su nombre se fue diluyendo en las décadas posteriores, hasta que fue revalorizada. Los puntos de contacto con Sor Josefa.