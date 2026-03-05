La artista Carina Adur presenta "Latido"

El viernes 13 de marzo a las 20, la artista argentina Carina Adur inaugurará la muestra "Latido" en GAP Galería de Arte Paraná (Alameda de la Federación 355), en la ciudad de Paraná.
La muestra se podrá ver desde el 13 de marzo. En el Mes de la Mujer, la muestra propone una mirada contemporánea sobre lo femenino desde una pintura en blanco y negro que oscila entre figuración y abstracción.
La exposición, organizada en el marco del Mes de la Mujer, reúne una serie de obras centradas en la representación contemporánea de lo femenino desde una pintura que va y viene entre la figuración y la abstracción.
La propuesta aparece como un llamado a repensar la imagen del cuerpo femenino desde una mirada sensible y actual.
El punto de partida conceptual está en el texto curatorial. "Hay imágenes que no buscan ser vistas, sino sentidas". Desde allí, "Latido" arma un recorrido donde la figura de la mujer pierde delimitación precisa y se integra al espacio pictórico.
Tal como se señala en la presentación, "Latido reúne imágenes de mujeres que se desplazan hacia la abstracción, donde el cuerpo deja de ser contorno y se convierte en pulso, gesto y respiración".
A lo largo de la serie, "la figuración se diluye, se fragmenta, se confunde con el fondo. La mirada deja de poseer y comienza a escuchar".
La memoria descriptiva profundiza esta línea de trabajo al explicar que las piezas "exploran la representación de lo femenino desde un lugar no literal, despojándose de la narrativa explícita para dar lugar a gestos, capas, veladuras y fragmentos que sugieren presencias más que describirlas. La figura se vuelve atmósfera, memoria, huella".
En ese marco, la abstracción se plantea como un desplazamiento de la mirada tradicional. "En un momento donde los cuerpos han sido pensados desde afuera, estas imágenes desplazan la mirada hacia el interior", sostiene el texto curatorial.
La definición que atraviesa toda la muestra resume esa misma intención. Literalmente, "la abstracción no es ausencia, sino una presencia que late".
En su statement (declaración artística) Carina Adur describe la evolución de su amplia producción. "Desde mis comienzos, he incursionado en diferentes estilos y técnicas del arte visual", afirma.
Con el tiempo, su trabajo fue gestando una identidad marcada por una paleta restringida. "En los últimos años en mis obras predomina el blanco y el negro, es como una sugestión, una forma de comunicación que me resulta inevitable".
Ese proceso incluyó un tránsito desde la abstracción pura hacia una figuración que luego vuelve a fundirse con el fondo.
"Las primeras eran abstracciones monocromáticas, luego comencé a dibujar basándome en figuras reales, pero en el proceso de la obra, la figura se pierde mimetizándose con el fondo, dándole un nuevo y personal sentido".
La artista define sus trabajos como "figuraciones abstractas con final abierto, que propone una libre interpretación del espectador según su mirada, su emoción, resignificándola dinámicamente".
Y agrega que la "abstracción sugiere pero no revela, enriqueciendo la existencia de la imagen". En esa apertura interpretativa, cada espectador completa la obra desde su propia experiencia. Lo cual resulta estimulante.
Además de su actividad en distintas ciudades argentinas, la artista desarrolló una presencia sostenida en el circuito internacional, especialmente en Miami. Según consta en su CV, en 2020 participó en exposiciones en Perseus Gallery y Alpha Art Design, ambas en Miami. En 2022 integró la muestra "WOMEN" en Black Tower Gallery.
Posteriormente, formó parte de exhibiciones en la Lucid Art Gallery, donde presentó obras en "BRUSHOFF" (2024) y "CHROMA" (2024 y 2025). En 2025 también figura su participación en Aura Copeland Contemporary, en la misma ciudad.
Esta proyección en el ámbito estadounidense amplía la circulación de su obra y consolida su inserción en espacios dedicados al arte contemporáneo.
"Latido" podrá visitarse desde el 13 de marzo en GAP Galería de Arte Paraná. En el contexto del Mes de la Mujer, la muestra propone un recorrido que articula pintura contemporánea, reflexión sobre el cuerpo y experiencia visual.