#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
A 110 años de su muerte

Franz Marc, el pintor que buscó el alma del caballo

Mientras las vanguardias debatían cómo representar al hombre moderno, Franz Marc eligió pintar animales, especialmente caballos. A 110 años de su muerte, repasamos cómo esa decisión dejó marcas en el expresionismo alemán y la historia del arte del siglo XX.

"Large Lenggries Horses" de Marc. Foto: Colección privada"Large Lenggries Horses" de Marc. Foto: Colección privada
Seguinos en
Por: 

"Nosotros ya no volveremos a pintar el bosque o el caballo como nos gustan o nos parecen, sino como realmente son, como el bosque o el caballo sienten su esencia absoluta, que vive detrás de las apariencias que vemos". Franz Marc.

Mientras buena parte de las vanguardias de comienzos del siglo XX discutían respecto a cómo representar al hombre moderno, Franz Marc corrió el foco: pintó animales y puso especial acento en los caballos.

"The Large Blue Horses". Foto: Walker Art Center, Minneapolis"The Large Blue Horses". Foto: Walker Art Center, Minneapolis

Los pintó azules, rojos, amarillos, los hizo símbolo, refugio espiritual. A 110 años de su muerte, esa elección continúa siendo uno de los núcleos de su obra.

Expresionismo alemán

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza lo define como miembro fundador del grupo expresionista alemán Der Blaue Reiter (precisamente, se traduce como "El Jinete Azul").

"Shepherds". Foto: Neue Pinakothek"Shepherds". Foto: Neue Pinakothek

Nacido en el año 1880, hijo de un pintor de paisajes, comenzó sus estudios en la Akademie der Bildenden Künste de la ciudad de Múnich en 1900 bajo la dirección de Gabriel von Hackl y Wilhelm von Dietz.

Los viajes a París en 1903 y 1907 ampliaron su horizonte. Allí conoció el impresionismo y se sintió "especialmente atraído por la obra de Vincent van Gogh y Paul Gauguin".

"Little Yellow Horses". Foto: Staatsgalerie Stuttgart"Little Yellow Horses". Foto: Staatsgalerie Stuttgart

En 1910 trabó amistad con August Macke y poco después conoció a Wassily Kandinsky. Con este último compartía "la idea de la necesidad de renovar espiritualmente el arte occidental".

Las tensiones dentro de la Neue Künstlervereinigung desembocaron en la fundación de Der Blaue Reiter, cuya exposición de 1911 y el almanaque publicado en 1912 fueron determinantes dentro del arte del siglo XX.

"Two Blue Horses". Foto: Museo Solomon R. Guggenheim"Two Blue Horses". Foto: Museo Solomon R. Guggenheim

Ese clima de ruptura y búsqueda espiritual es el marco para entender los motivos por los cuáles Marc corrió al ser humano del centro de la escena.

El caballo

Durante su estancia en Lenggries, se intensificó su interés por los animales, a los que consideraba "más dignos de representación que los seres humanos". Con el tiempo, se convirtieron en el eje de su producción.

"The Tower of Blue Horses". Foto: Bavarian State Painting Collections"The Tower of Blue Horses". Foto: Bavarian State Painting Collections

Zuzanna Stańska lo explica así: "El movimiento expresionista alemán tuvo múltiples facetas. Una de las más interesantes fue la de Marc. Veía el mundo natural como un antídoto a la vida moderna, de la que se sentía cada vez más alejado. Por eso encontramos tantas pinturas de animales en su obra, siendo las de caballos las más destacadas".

En la Alemania previa a la Primera Guerra Mundial, con la elección del caballo como protagonista, Marc buscaba una pureza anterior al conflicto humano. Sus caballos, lejos del realismo académico, son figuras estilizadas, atravesadas por planos de color intenso que están plenos de estados espirituales.

"Horse in a landscape". Foto: Museo Folkwang"Horse in a landscape". Foto: Museo Folkwang

Mila Cortadi Echave sostiene que Marc "es conocido por los retratos de animales, sobre todo caballos y ciervos, caracterizados por la simplificación de las formas y los colores, plasmando así su veneración mística del mundo animal, despreciando al ser humano".

La idea de creación

La dimensión simbólica es evidente en "El nacimiento del caballo". Miguel Calvo Santos dice que "iba a ser inicialmente una ilustración para una de la Biblia. Marc había elegido la creación como leitmotiv para estas ilustraciones y escogió el nacimiento de sus amigos equinos, su animal fetiche".

"Two horses". Foto: Colección privada"Two horses". Foto: Colección privada

En 1912, tras un nuevo viaje a París donde conoció a Robert Delaunay y entró en contacto con las tendencias cubistas, su obra tendió hacia una mayor abstracción. En paralelo, profundizó una búsqueda espiritual que encontraba en la naturaleza un territorio sagrado.

El final trágico

Javier Rada apunta uno de los núcleos de su pensamiento. "Creía en la 'animalización del arte', en las capacidades expresivas de dos ciervos en la nieve o de un perro descansando en el suelo".

"lue horse I". Foto: Lenbachhaus"lue horse I". Foto: Lenbachhaus

"Sus óleos de animales transmiten calma y belleza. Los colores vivos, la figura estilizada y un halo de cariño hacen irresistiblemente tiernas las pinturas de Marc" agrega.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Marc se alistó voluntariamente, convencido de la capacidad regeneradora del conflicto. Murió en el frente de Verdún en 1916, a los 36 años.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Arte Música Teatro
Arte Expandido
Santa Fe Arte
Artistas Santafesinos
Cuadros
Pintura

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro