A 110 años de su muerte

Franz Marc, el pintor que buscó el alma del caballo

Mientras las vanguardias debatían cómo representar al hombre moderno, Franz Marc eligió pintar animales, especialmente caballos. A 110 años de su muerte, repasamos cómo esa decisión dejó marcas en el expresionismo alemán y la historia del arte del siglo XX.