A 160 años de su nacimiento

Entre Bartolomé Mitre y el Centenario: la Argentina que pintó De la Cárcova

Nacido en 1866, durante la presidencia de Mitre, Ernesto de la Cárcova vivió guerras, inmigración masiva y conflictos sociales. Su obra y su acción pública dialogaron con una Argentina que llegó al Centenario entre modernización y desigualdades.