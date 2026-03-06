Se celebra cada 6 de marzo

Un recuerdo en el Día del Escultor: cuando Santa Fe celebró a Rogelio Yrurtia

En 1938, el Museo Rosa Galisteo recibió al consagrado artista y El Litoral lo definió, a través de un texto de Horacio Caillet Bois como "el más alto exponente universal del arte argentino en el género de la escultura".