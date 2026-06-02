Pampita volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por una supuesta interna vinculada al ambiente del polo. Mientras atraviesa un gran momento personal junto a Martín Pepa, surgió una versión que asegura que fue apartada de un exclusivo grupo de mujeres relacionado con ese círculo social.
Pampita habría sido expulsada de un exclusivo chat de mujeres del polo y los motivos sorprendieron
Según trascendió en las últimas horas, la modelo habría sido excluida de “Las Palenqueras”, un exclusivo grupo de WhatsApp integrado por parejas de reconocidos polistas.
La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en el programa LAM, donde sostuvo que la modelo habría sido expulsada de “Las Palenqueras”, un chat que reúne a las parejas de destacados jugadores de polo. Según relató el panelista, la decisión habría sido tomada por consenso entre las integrantes del grupo.“La sacaron por por grasa e infumable”.
Durante el programa, Ochoa compartió además el testimonio de una mujer vinculada a ese entorno, quien habría explicado los motivos de la supuesta exclusión. Sus declaraciones fueron especialmente duras y apuntaron a que Pampita no sería aceptada dentro del selecto ambiente que rodea al deporte.
La versión rápidamente generó repercusión en redes sociales y programas de espectáculos, donde muchos se preguntaron qué hay de cierto detrás de la polémica. El tema también volvió a poner el foco sobre la relación de la conductora con Martín Pepa y su reciente acercamiento al mundo del polo.
Por el momento, Pampita no realizó declaraciones públicas sobre el tema ni confirmó o desmintió su presunta salida del grupo.