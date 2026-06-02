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Pampita habría sido expulsada de un exclusivo chat de mujeres del polo y los motivos sorprendieron

Según trascendió en las últimas horas, la modelo habría sido excluida de “Las Palenqueras”, un exclusivo grupo de WhatsApp integrado por parejas de reconocidos polistas.

Pampita y Martín PepaPampita y Martín Pepa
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Pampita volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por una supuesta interna vinculada al ambiente del polo. Mientras atraviesa un gran momento personal junto a Martín Pepa, surgió una versión que asegura que fue apartada de un exclusivo grupo de mujeres relacionado con ese círculo social.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en el programa LAM, donde sostuvo que la modelo habría sido expulsada de “Las Palenqueras”, un chat que reúne a las parejas de destacados jugadores de polo. Según relató el panelista, la decisión habría sido tomada por consenso entre las integrantes del grupo.“La sacaron por por grasa e infumable”.

Pampita junto a Martín Pepa.Pampita junto a Martín Pepa.

Durante el programa, Ochoa compartió además el testimonio de una mujer vinculada a ese entorno, quien habría explicado los motivos de la supuesta exclusión. Sus declaraciones fueron especialmente duras y apuntaron a que Pampita no sería aceptada dentro del selecto ambiente que rodea al deporte.

Pampita y Martín Pepa reconciliados. Crédito: Agustina LacrozePampita y Martín Pepa reconciliados. Crédito: Agustina Lacroze

La versión rápidamente generó repercusión en redes sociales y programas de espectáculos, donde muchos se preguntaron qué hay de cierto detrás de la polémica. El tema también volvió a poner el foco sobre la relación de la conductora con Martín Pepa y su reciente acercamiento al mundo del polo.

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Por el momento, Pampita no realizó declaraciones públicas sobre el tema ni confirmó o desmintió su presunta salida del grupo.

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