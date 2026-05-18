La historia de amor entre Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez quedó atrás, pero el lazo que los une como padres sigue siendo noticia. Lo que en sus inicios fue una vida compartida y cercana, con el correr del tiempo se transformó en una relación fría, atravesada por tensiones y desacuerdos que, en más de una ocasión, tomaron estado público.
Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la tensa relación con la "China" Suárez y lanzó un contundente pedido
El actor chileno se refirió al complejo presente familiar que atraviesa con su expareja. Tras una serie de conflictos vinculados al futuro de sus hijos en común, expresó su deseo de recuperar la armonía y apeló a la "buena onda" por el bienestar de los menores.
Uno de los momentos más críticos de este distanciamiento ocurrió a raíz de las diferencias en torno al futuro de sus hijos, específicamente cuando trascendieron versiones sobre las trabas para que los menores viajaran junto a la actriz a Turquía. Si bien el viaje finalmente se concretó y los chicos se instalaron temporalmente con su madre, el episodio dejó secuelas evidentes en la dinámica familiar.
El pedido de Vicuña: "Sentido común y buena onda"
En una reciente y sincera entrevista concedida a la periodista Tatiana Schapiro, Vicuña no esquivó el tema y analizó el presente de la relación parental. Al ser consultado sobre cómo sostienen el vínculo tras la ruptura, el actor admitió con honestidad: “Durante mucho tiempo lo tuvimos estando separados”, evidenciando el desgaste que arrastran desde hace meses.
A pesar del complejo escenario, el artista chileno optó por no alimentar las disputas mediáticas y dejó una puerta abierta a la madurez institucional como familia. Su discurso se centró exclusivamente en la necesidad de encontrar un equilibrio por el bien de Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común.
“Compartimos muchas cosas y yo espero que algún día se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos”, sentenció Vicuña de manera categórica.
El desafío de la paternidad compartida
Las declaraciones del actor reflejan que, si bien el diálogo actual es maduro pero distante, la intención de construir un puente más saludable sigue vigente, al menos de su parte.
Mientras los caminos profesionales y afectivos de ambos continúan por rumbos separados, los hijos se consolidan como el único y más importante punto de unión; un lazo que empuja a Vicuña a mantener la esperanza de una convivencia post-pareja mucho menos conflictiva y más cordial.