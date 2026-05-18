"Sentido común"

Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la tensa relación con la "China" Suárez y lanzó un contundente pedido

El actor chileno se refirió al complejo presente familiar que atraviesa con su expareja. Tras una serie de conflictos vinculados al futuro de sus hijos en común, expresó su deseo de recuperar la armonía y apeló a la "buena onda" por el bienestar de los menores.