Mauro Icardi decidió bajar el ritmo tras una semana exigente en el fútbol turco y compartió en redes una jornada de descanso en la playa junto a la China Suárez. El delantero del Galatasaray eligió el mar como escenario para relajarse después del triunfo ante Fenerbahçe.
Mauro Icardi y La China Suárez, a puro sol y relax en una playa de Turquía
Tras una semana intensa en lo deportivo, el futbolista aprovechó a tomarse un descanso y se mostró en la playa junto a la actriz y sus hijos.
Las imágenes mostraron a la pareja en una actitud distendida, recostados sobre la arena, sonrientes y abrazados bajo el sol. El clima primaveral en Turquía acompañó una tarde marcada por la tranquilidad y la conexión entre ambos.
También formaron parte del plan Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz, quienes disfrutaron de la jornada junto a la pareja en un entorno familiar. El perro de Icardi, Tano, completó la escena en varias de las postales compartidas.
En distintas fotos, se vio a Icardi tomando mate frente al mar y caminando por la orilla, mientras la China registraba momentos del día. Las publicaciones reflejaron una pausa en medio de la intensidad mediática y deportiva que rodea al futbolista.
Las selfies y los gestos de complicidad entre ambos no pasaron desapercibidos en redes sociales, donde los seguidores destacaron la cercanía y el presente que atraviesan como pareja.
El delantero mostró además su costado más relajado, lejos de la presión de la competencia, con imágenes en las que aparece disfrutando del agua y del paisaje natural de la costa turca.