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Mauro Icardi y La China Suárez, a puro sol y relax en una playa de Turquía

Tras una semana intensa en lo deportivo, el futbolista aprovechó a tomarse un descanso y se mostró en la playa junto a la actriz y sus hijos.

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de una jornada de playa en Turquía.Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de una jornada de playa en Turquía.
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Mauro Icardi decidió bajar el ritmo tras una semana exigente en el fútbol turco y compartió en redes una jornada de descanso en la playa junto a la China Suárez. El delantero del Galatasaray eligió el mar como escenario para relajarse después del triunfo ante Fenerbahçe.

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de una jornada de playa en Turquía.Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de una jornada de playa en Turquía.

Las imágenes mostraron a la pareja en una actitud distendida, recostados sobre la arena, sonrientes y abrazados bajo el sol. El clima primaveral en Turquía acompañó una tarde marcada por la tranquilidad y la conexión entre ambos.

También formaron parte del plan Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz, quienes disfrutaron de la jornada junto a la pareja en un entorno familiar. El perro de Icardi, Tano, completó la escena en varias de las postales compartidas.

En distintas fotos, se vio a Icardi tomando mate frente al mar y caminando por la orilla, mientras la China registraba momentos del día. Las publicaciones reflejaron una pausa en medio de la intensidad mediática y deportiva que rodea al futbolista.

Las selfies y los gestos de complicidad entre ambos no pasaron desapercibidos en redes sociales, donde los seguidores destacaron la cercanía y el presente que atraviesan como pareja.

El delantero aprovechó un descanso tras el triunfo del Galatasaray.El delantero aprovechó un descanso tras el triunfo del Galatasaray.

El delantero mostró además su costado más relajado, lejos de la presión de la competencia, con imágenes en las que aparece disfrutando del agua y del paisaje natural de la costa turca.

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