Benjamín Vicuña volvió a referirse a su vínculo con la China Suárez y habló, sin estridencias pero con evidente dolor, de la mudanza de la actriz a Turquía junto a sus hijos. A varios meses de aquella decisión, el actor reconoció que fue una situación difícil de asimilar.
Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez y reveló qué decisión le dolió más
El actor se sinceró sobre la mudanza de la actriz a Turquía junto a sus hijos. Reconoció que le costó aceptar la distancia y lamentó que se haya roto la buena relación que habían logrado sostener.
En una entrevista con Ángel responde, el chileno recordó que años atrás había logrado construir una buena relación con sus exparejas, incluso después de separaciones importantes y con hijos en común. “Teníamos un muy buen vínculo”, señaló al hablar del equilibrio que habían alcanzado.
Vicuña explicó que esa convivencia familiar ordenada era algo que valoraba especialmente. Incluso contó que en algún momento se animó a aconsejar a amigos para que intentarán sostener buenos vínculos después de una separación, sobre todo cuando hay chicos de por medio.
Sin embargo, admitió que ese equilibrio se quebró. “Lamentablemente se desmoronó”, expresó, y aclaró que todavía espera que con el tiempo la situación pueda sanar. Para el actor, el deterioro del vínculo no resulta saludable para nadie y lo definió como algo “triste”.
El punto más sensible apareció cuando habló de la mudanza de la China Suárez a Turquía con los hijos que tienen en común. “Argentina es mi casa. Es difícil tenerlos lejos”, sostuvo, al describir el proceso de adaptación que atraviesa desde entonces.
Consultado sobre si le costó entender la necesidad de la actriz de irse por un tiempo, Vicuña fue directo: “Me costó porque me parecía que no era justo”. Luego explicó que, desde su mirada, los chicos deben estar con su madre, pero también con su padre.
Pese al malestar, el actor intentó correrse de la confrontación pública y aseguró que hoy busca adaptarse a la nueva dinámica familiar. “Soy tan optimista que le trato de encontrar el lado positivo, pero la procesión va por dentro”, resumió.