"Me parecía que no era justo”

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez y reveló qué decisión le dolió más

El actor se sinceró sobre la mudanza de la actriz a Turquía junto a sus hijos. Reconoció que le costó aceptar la distancia y lamentó que se haya roto la buena relación que habían logrado sostener.