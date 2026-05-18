En una reveladora entrevista brindada este lunes al programa Infama (América TV), Carolina "Pampita" Ardohain decidió poner fin a las especulaciones y se refirió detalladamente a su presente sentimental junto a Martín Pepa. Ante las cámaras del ciclo conducido por Marcela Tauro, la modelo confirmó que, a pesar de los vaivenes lógicos de la exposición, el amor y la voluntad de apostar por la relación siguen intactos. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas hacia el asedio periodístico que afectó directamente a su entorno cercano.
Pampita rompió el silencio sobre su relación con Martín Pepa: "Hacemos malabares para que funcione"
La modelo y conductora habló a corazón abierto sobre los desafíos de sostener un vínculo marcado por la distancia geográfica, las agendas laborales y la intensa presión de los medios de comunicación.
El peso de la exposición y el resguardo de la intimidad
Históricamente dispuesta a dialogar con la prensa, Pampita se mostró esta vez visiblemente afectada por las repercusiones y los comentarios que circularon en televisión y redes sociales. La conductora argumentó que ha decidido adoptar una postura de extrema cautela para resguardar su privacidad y la de su entorno.
"No voy a dar más detalles de mi vida porque se meten mucho, opinan mucho. Yo les di mi explicación, les expliqué todo", lanzó de manera tajante ante la cronista del programa.
Asimismo, la modelo reflexionó sobre los límites del periodismo de espectáculos y el impacto que las opiniones desmedidas tienen sobre los lazos familiares: "Soy reamable, paro. Con temas que son míos, personales, que no debería tampoco dar explicaciones. Y después opinan mucho, dicen cosas feas. Y hay familias detrás. Entonces, no, no me gusta lo que hacen".
Amor a distancia y la logística familiar
Uno de los puntos más complejos que atraviesa la pareja es la realidad geográfica que les toca vivir. Al respecto, Ardohain desmitificó cualquier versión de conflicto interno y atribuyó los distanciamientos previos estrictamente a cuestiones de agenda, descartando de plano la existencia de terceras personas.
"Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos, así que eso también nos hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos", explicó la entrevistada de manera abierta. La ingeniería cotidiana para coordinar los compromisos profesionales de ambos en distintos continentes y la crianza de sus respectivos hijos demanda un esfuerzo coordinado permanente. "Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos nosotros sin que se meta nadie", sentenció con firmeza.
Ante la consulta sobre si existe la posibilidad de que alguno de los dos modifique su lugar de residencia habitual para facilitar la convivencia, la respuesta fue categórica: "No, no, no. No es una posibilidad y lo sabemos desde el día uno".
La presión que forzó una separación prematura
El momento más crítico del mano a mano se dio cuando Pampita recordó los días en que debió comunicar públicamente un distanciamiento con Pepa. Según sus palabras, aquella confirmación no nació de un deseo genuino de comunicar la ruptura, sino del ahogo mediático que estaban sufriendo sus seres queridos.
"Estaban torturando a todos mis amigos, familiares. No me dejaron ni estar dos semanas en paz y ver qué queríamos tranquilos, porque se meten demasiado", lamentó la modelo. De esta manera, dejó en claro que la presión de los medios interrumpió un proceso natural y privado de la pareja, donde ambos intentaban procesar internamente el futuro de la relación y acomodar sus respectivas estructuras de vida.
Pampita Ardohain reafirmó que el diálogo con Martín Pepa es fluido, sano y constructivo porque "él es muy bueno y nos queremos mucho". En una industria que exige respuestas inmediatas, la modelo plantó bandera para defender sus propios tiempos, ratificando que su historia de amor continuará desarrollándose bajo sus propias reglas, lejos de los flashes y preservando el bienestar de sus familias.