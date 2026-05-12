La fugaz pero intensa historia de amor entre Carolina "Pampita" Ardohain y el polista Martín Pepa parece haber llegado a su fin. Lo que comenzó como un refugio tras la mediática separación de la modelo de Roberto García Moritán, terminó convirtiéndose en un nuevo foco de conflicto. Según revelaciones recientes, el distanciamiento no habría sido en términos amistosos, dejando a la conductora en una situación de profunda tristeza.
"Su familia festejó": los detalles más polémicos de la separación de Pampita y Martín Pepa
El romance entre la modelo y el polista concluyó en medio de tensiones mediáticas y diferencias irreconciliables, dejando a ella en una profunda tristeza. El entorno del deportista celebró la ruptura, al considerar que la relación con la famosa modelo les traía una atención no deseada y alteraba su vida discreta.
El detonante: la exposición y el "ruido" mediático
De acuerdo con la información brindada por la conductora Yanina Latorre, fue Martín Pepa quien tomó la decisión de dar un paso al costado. El motivo principal radicaría en la incapacidad del deportista para lidiar con el alto perfil público de Pampita. "Él se asustó con el ruido. No está acostumbrado a que lo sigan las cámaras o a que cada paso que dan sea analizado en televisión", señalaron fuentes cercanas al entorno del polista.
A pesar de que el romance parecía marchar sobre rieles —con viajes compartidos y presentaciones familiares—, la dinámica diaria de la modelo, marcada por una agenda laboral exigente y la guardia periodística constante, terminó por desgastar el vínculo en apenas 120 días.
El alivio de la familia Pepa
Un dato llamativo que trascendió tras la ruptura es la postura del círculo íntimo de Martín. Al parecer, la familia del polista, que se autopercibe con un perfil bajo y vinculado a los sectores más tradicionales del campo y el deporte, nunca vio con buenos ojos la relación.
"La familia de él está festejando", aseguraron en el programa de espectáculos SQP. Según los testimonios recolectados, el entorno de Pepa consideraba que el noviazgo con Pampita traía una "atención innecesaria" hacia ellos, prefiriendo mantener el estilo de vida discreto que los caracteriza.
El presente sentimental de Pampita
Mientras que Martín Pepa ya habría retomado su vida social en el ámbito del polo, el panorama para Carolina Ardohain es diferente. La modelo, que venía de enfrentar un año difícil tras su divorcio de García Moritán, se encontraría "devastada" por este nuevo revés sentimental.
Pese a los rumores, Pampita ha optado por el silencio en sus redes sociales, enfocándose en sus compromisos profesionales y en la crianza de sus hijos, mientras el mundo del espectáculo intenta descifrar si esta separación es definitiva o simplemente un "impasse" ante la presión externa.
La historia de Pampita y Martín Pepa deja en evidencia, una vez más, la dificultad de congeniar mundos tan opuestos como el del espectáculo masivo y el de los sectores de elite que cultivan el anonimato. La modelo, una figura que vive y respira bajo el foco público, se enfrenta nuevamente al desafío de reconstruirse tras un amor que prometía ser un refugio y terminó siendo una breve tempestad.