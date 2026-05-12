Según Yanina Latorre

"Su familia festejó": los detalles más polémicos de la separación de Pampita y Martín Pepa

El romance entre la modelo y el polista concluyó en medio de tensiones mediáticas y diferencias irreconciliables, dejando a ella en una profunda tristeza. ﻿El entorno del deportista celebró la ruptura, al considerar que la relación con la famosa modelo les traía una atención no deseada y alteraba su vida discreta.