Una fuerte versión volvió a poner a Pampita en el centro de la escena mediática. Según contó Yanina Latorre, Carolina Ardohain y Martín Pepa habrían terminado su relación tras más de un año juntos.
Pampita y Martín Pepa, entre rumores de separación y una posible crisis
La modelo y el polista habrían puesto fin a su relación. La información fue difundida por Yanina Latorre, quien aseguró que el vínculo venía atravesado por la distancia y que la modelo no respondió ante la consulta.
La información fue difundida en el programa Sálvese quien pueda, donde la conductora aseguró que se enteró del supuesto distanciamiento de manera casual, a través de una amiga de la modelo.
De acuerdo con el relato de Latorre, esa persona le habría dicho que Pampita estaba “más tranquila desde que se separó”. La periodista explicó que no quiso profundizar demasiado en el momento para evitar que la fuente cerrará la información.
Luego, Latorre intentó comunicarse directamente con Pampita para confirmar la versión, pero aseguró que la modelo no respondió sus mensajes. Ese silencio, según planteó, dejó abierta la duda sobre el estado real del vínculo.
La conductora también afirmó que desde el entorno cercano de Pampita le transmitieron que la separación sería cierta, aunque aclaró que la relación venía complicada por la distancia. Pepa trabaja en Estados Unidos, mientras que la modelo mantiene su vida y sus compromisos familiares en Argentina.
De todos modos, Latorre no descartó que se trate de una crisis y no de una ruptura definitiva. Según interpretó, la falta de una confirmación pública podría responder a la posibilidad de una futura reconciliación.
La relación entre Pampita y Martín Pepa comenzó en octubre de 2024 y ya había atravesado una breve separación en julio del año pasado. En aquel momento, la pareja retomó el vínculo al mes siguiente, después de reconocer que se extrañaban mucho.