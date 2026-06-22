Meryl Streep, indiscutible referente del cine contemporáneo, celebra sus 77 años en un momento de plena vigencia profesional y estilística. Lejos de encasillarse en los mandatos tradicionales de la edad, la multipremiada actriz ha consolidado a lo largo de las décadas un sello estético propio que fusiona la comodidad con una sofisticación magnética.
Meryl Streep cumple 77 años: las claves de un estilo atemporal que redefine la moda moderna
La icónica actriz demuestra por qué su fórmula de sastrería fluida, texturas satinadas y accesorios protagonistas no tiene edad.
Sus últimas apariciones públicas confirman que la elegancia no es una cuestión de tendencias efímeras, sino de decisiones precisas y auténticas.
A través de elecciones marcadas por siluetas fluidas, el uso estratégico de colores plenos y un juego constante de texturas, Streep demuestra que el estilo personal es una extensión de la propia identidad.
El poder de la sastrería amplia
Una de las grandes firmas de estilo de la actriz es la reinvención del traje sastre. Lejos de los cortes rígidos, Streep suele inclinarse por la sastrería oversize y de siluetas de inspiración masculina, logrando un equilibrio perfecto entre la formalidad y el confort.
Un claro ejemplo de esto fue el conjunto color arena de hombros estructurados y pantalón de caída fluida que eligió para el Paseo de la Fama en Los Ángeles, sutilmente combinado con una blusa verde oliva y sus ya característicos anteojos cat-eye.
Esta misma fórmula de texturas clásicas la trasladó a la histórica portada de la revista Vogue junto a Anna Wintour, donde posó con un sobrio sastre azul marino llevado sobre los hombros y una blusa de seda blanca con cuello abierto, una lección de sofisticación minimalista que trasciende cualquier temporada.
El magnetismo del rojo y el juego de contrastes
El color rojo ha sido históricamente un aliado de Meryl en las alfombras rojas más importantes, y en los eventos promocionales de su nuevo film no fue la excepción. Durante la premiere europea de la película, deslumbró con un abrigo satinado de corte amplio sobre un pantalón negro recto y zapatos de raso al tono.
En Nueva York, elevó la apuesta con un gesto mucho más dramático: una capa roja de largo total con cuello alto, que combinó con guantes de cuero negros hasta el codo y botas de punta fina, logrando una estética teatral de altísimo impacto.
Asimismo, en sus presentaciones en México junto a su compañera de elenco, Anne Hathaway, reiteró este romance con el color luciendo un traje sastre rojo entallado con solapas anchas y un lazo de gasa al cuello, coronado con discretos aros dorados.
Satén, texturas luminosas y accesorios
Cuando no opta por los bloques de color intensos, la actriz se refugia en la sutil sofisticación de los tonos neutros y las materialidades satinadas.
Es común verla optar por conjuntos de falda y chaqueta en tono marfil con delicados detalles de encaje en puños y cuello, o bien vestidos camiseros de satén azul marino con llamativos botones y hebillas doradas, rompiendo la sobriedad con clutches rígidos bordados y perlas colgantes.
Para las galas nocturnas que exigen la etiqueta tradicional, Streep mantiene su premisa del minimalismo estructural. Así lo demostró en el Festival de Cine de Cannes, donde acaparó todas las miradas con un diseño largo en color blanco drapeado en la cintura, confeccionado en satén fluido.
Sus infaltables lentes oscuros de gran tamaño y un bolso geométrico fueron los únicos complementos necesarios para reafirmar que, a los 77 años, su vigencia como ícono de la moda discreta sigue más firme que nunca.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.