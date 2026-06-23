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Presencia estelar en las tribunas

Shakira revolucionó el Dallas Stadium: así vivió la victoria de Argentina frente a Austria junto a sus hijos

Con un look relajado y la compañía de Milan y Sasha, la cantante colombiana disfrutó del partido frente a Austria en el Dallas Stadium y ratificó su histórico e inquebrantable romance con la Copa del Mundo.

Así vivió la victoria de Argentina frente a Austria junto a sus hijos. Foto: Reuters.Así vivió la victoria de Argentina frente a Austria junto a sus hijos. Foto: Reuters.
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La Selección Argentina sigue pisando fuerte en la Copa del Mundo 2026, no solo por el despliegue de Lionel Messi y el equipo dentro de la cancha, sino también por las celebridades de calibre internacional que se congregan para alentarla.

Durante el encuentro válido por la segunda fecha del Grupo J, en el que el conjunto albiceleste se midió contra Austria en el imponente Dallas Stadium de Arlington, Texas, todas las miradas de las pantallas gigantes se desviaron por unos momentos hacia una espectadora de lujo: Shakira.

La barranquillera asistió al estadio de 80.000 espectadores acompañada por sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su pasada relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Lejos de los escenarios y con un look relajado que incluyó anteojos blancos de diseño, ropa clara y el cabello suelto, la artista generó una auténtica explosión de ovaciones cada vez que la transmisión oficial la enfocó en los palcos.

shakiraShakira revolucionó el Dallas Stadium.

Tres apariciones que encendieron el estadio

La primera irrupción de la cantante en las pantallas gigantes del estadio mundialista ocurrió al comienzo del segundo tiempo, captando un tierno momento familiar en el que su hijo mayor, Milan, la abrazaba y le daba un beso. El gesto fue recibido con un ensordecedor grito de entusiasmo por parte de los miles de fanáticos argentinos y locales que colmaban el recinto.

Apenas seis minutos más tarde, la transmisión volvió a enfocar el sector de la colombiana. En esta segunda aparición, la autora de éxitos globales se mostró sonriente junto a sus dos niños, saludando de forma efusiva con la mano y lanzando besos hacia las tribunas en agradecimiento al cariño del público.

Finalmente, a falta de 20 minutos para el cierre del encuentro, las cámaras buscaron una tercera postal de la estrella, consolidándola como una de las grandes atracciones extrafutbolísticas de la jornada y volviendo viral su nombre en las redes sociales.

shakiraCon un look relajado.

Un romance histórico con la Copa del Mundo

La presencia de Shakira en el Dallas Stadium reavivó de inmediato el fuerte lazo simbólico que une su carrera artística con la historia de los mundiales. Su figura quedó marcada a fuego en la memoria de los aficionados gracias a himnos inolvidables como Waka Waka en Sudáfrica 2010 y La La La en Brasil 2014.

Esta histórica relación sumó un nuevo capítulo en la presente edición de 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, donde la colombiana no solo deslumbró con su show en la ceremonia inaugural, sino que además aportó su voz para el tema “Dai Dai”, una de las canciones oficiales del certamen ecuménico.

Mirá tambiénEl gesto de Shakira con Messi que no pasó desapercibido tras el debut de Argentina

Tras este triunfo ante Austria, la Selección Argentina permanecerá concentrada en la sede de Texas para afrontar su tercer compromiso de la fase de grupos este sábado frente a Argelia. Por su parte, la selección de Colombia —que debutó con un triunfo 3-1 ante Uzbekistán— buscará sellar su propio pase a los 16avos de final al medirse contra la República Democrática del Congo.

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