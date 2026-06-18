La destacada actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 despertó reacciones en todo el mundo. Entre las figuras que se pronunciaron tras la goleada ante Argelia estuvo Shakira, quien no ocultó su admiración por el capitán argentino.
El gesto de Shakira con Messi que no pasó desapercibido tras el debut de Argentina
La artista colombiana reaccionó a la brillante actuación del capitán argentino en el Mundial 2026 y compartió una publicación que rápidamente captó la atención de miles de seguidores en las redes sociales.
Luego del encuentro, la cantante colombiana compartió en sus redes sociales una publicación realizada por Messi en Instagram y acompañó el gesto con un breve mensaje.
"Magia pura", escribió la artista, en referencia al rendimiento del futbolista, autor de tres goles en el estreno mundialista de Argentina.
Una actuación que generó repercusión
La actuación de Messi fue uno de los temas más comentados tras el partido frente a Argelia. El capitán lideró al conjunto argentino en una victoria contundente y recibió elogios de fanáticos, deportistas y celebridades de distintos países.
El mensaje de Shakira se sumó a las numerosas muestras de reconocimiento que recibió el delantero después de su destacada presentación.
Gira por Norteamérica
Mientras sigue de cerca el Mundial 2026, la intérprete colombiana continúa desarrollando su gira por Norteamérica. En ese contexto, presentó nuevas prendas oficiales de su línea de merchandising, disponibles para los asistentes a sus conciertos en Estados Unidos.
Entre los artículos lanzados se encuentran remeras, pañuelos, faldas y camisetas inspiradas en la canción oficial de la FIFA para el certamen, tema que forma parte de su actual propuesta artística y comercial.