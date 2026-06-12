¡Idénticas!

El mito de la "doble" de Shakira en el Mundial: quién es Shakibecca, la imitadora que alimenta la polémica global

La impactante apertura de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca se vio envuelta en teorías conspirativas por la supuesta suplantación de la estrella colombiana. Detrás del revuelo virtual aparece el nombre de Rebecca Maiellano, la artista venezolana que el propio entorno de la diva pop llegó a elogiar por su impactante similitud física y vocal.