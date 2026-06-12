El espectacular regreso de Shakira a los escenarios de la Copa del Mundo interpretando el himno oficial "Dai Dai" junto al nigeriano Burna Boy en México debía ser una fiesta absoluta. Sin embargo, el masivo debate digital que estalló tras la transmisión televisiva internacional —alimentado por el uso continuo de gafas oscuras y supuestas discrepancias en los movimientos coreográficos de la cantante— trasladó la atención pública hacia una figura recurrente en el universo de los fanáticos de la barranquillera: Rebecca Maiellano, internacionalmente conocida como "Shakibecca".
El mito de la "doble" de Shakira en el Mundial: quién es Shakibecca, la imitadora que alimenta la polémica global
La impactante apertura de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca se vio envuelta en teorías conspirativas por la supuesta suplantación de la estrella colombiana. Detrás del revuelo virtual aparece el nombre de Rebecca Maiellano, la artista venezolana que el propio entorno de la diva pop llegó a elogiar por su impactante similitud física y vocal.
La viralización de las sospechas llevó a millones de internautas a preguntarse si la organización de la ceremonia inaugural recurrió a una doble profesional, poniendo bajo los focos de la prensa internacional la asombrosa historia de la imitadora que ha consagrado su carrera a replicar la identidad artística de la diva de Barranquilla.
De los escenarios de Venezuela al reconocimiento internacional
Nacida en Venezuela, Rebecca Maiellano comenzó a ganar notoriedad regional hace más de una década gracias a su asombroso parecido anatómico y su particular timbre de voz, cualidades idénticas a las de la cantautora colombiana. Su despegue definitivo en los medios masivos ocurrió tras su paso por el popular certamen de talentos televisivo "Buscando una estrella", emitido por la cadena Venevisión, plataforma donde consolidó su caracterización y adoptó el seudónimo que hoy es tendencia global.
A diferencia de otros imitadores tradicionales, el trabajo de "Shakibecca" destaca por una exhaustiva disciplina técnica que reproduce milimétricamente la gesticulación facial, los tonos vocales y los complejos patrones de baile que caracterizan las presentaciones en vivo de la colombiana. Este nivel de fidelidad estética no solo le valió el respeto de los clubes de fans internacionales, sino que también captó la atención de la propia Shakira.
El encuentro formal entre ambas se produjo durante una entrevista en el programa Despierta América (Univisión), donde la artista original observó un video de Maiellano y manifestó públicamente su asombro: "Me dejó con la boca abierta, me dio una gran sorpresa. Lo hace increíblemente bien, en algún momento pensé que era yo", declaró la estrella en aquella oportunidad.
Las razones detrás de la teoría de la suplantación
El debate que vincula a la artista venezolana con la apertura del Mundial de Norteamérica se sostiene sobre las exigentes dinámicas que imponen las producciones de la FIFA para eventos transmitidos en simultáneo a más de un centenar de países. En los entornos digitales de discusión, diversos usuarios argumentaron que los ajustados cronogramas logísticos de la cantante original podrían haber propiciado la contratación de una doble de alta calidad para determinados segmentos escénicos complejos o pruebas de cámara previas, una práctica recurrente en grandes producciones de Hollywood pero sumamente controversial en el ámbito de la música en vivo.
A pesar del intenso tráfico de comentarios y la proliferación de contenidos comparativos que analizan la fisonomía de la intérprete sobre el césped del Estadio Azteca, no existen confirmaciones oficiales por parte del equipo de producción del certamen ni declaraciones de la propia Maiellano que avalen la teoría de la suplantación. La controversia, no obstante, ratifica el estatus de "Shakibecca" como la doble más perfecta del mundo, capaz de instalar la duda colectiva incluso en el evento deportivo más importante del planeta.