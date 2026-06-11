Mundial 2026

El impactante look de Belinda con 80.000 cristales Swarovski en la gran noche de México

La estrella del pop brilló en el Estadio Ciudad de México durante la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. Con un diseño exclusivo pintado de "rosa mexicano" y confeccionado minuciosamente a mano, la cantante subió al escenario junto a Los Ángeles Azules para un show histórico que fusionó deporte, música y Alta Costura.