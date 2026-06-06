El Mundial de la FIFA ya calienta motores y la música volverá a ser un pilar fundamental para encender la pasión global. En un anuncio que causó furor en redes sociales, la entidad madre del fútbol mundial confirmó que Shakira será la gran estrella de la ceremonia inaugural en la Ciudad de México.
Shakira cantará en la ceremonia inaugural del Mundial en Ciudad de México
La FIFA confirmó que la colombiana abrirá la cita mundialista interpretando el tema oficial junto a Burna Boy. El show contará con un mega elenco de estrellas internacionales.
De esta manera, la icónica artista colombiana expande su legendario idilio con la Copa del Mundo, sumando un nuevo hito a su carrera.
La cita para este megaespectáculo será el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Según el cronograma oficial de la FIFA, la ceremonia comenzará a las 11:30 a.m. (hora local), aunque las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes para que los fanáticos disfruten de actividades exclusivas y entretenimiento previo al puntapié inicial.
"Dai Dai": El nuevo himno global
En esta oportunidad, Shakira no estará sola en el escenario principal. La barranquillera interpretará "Dai Dai", la canción oficial del Mundial, en colaboración con el destacado artista nigeriano Burna Boy. El tema promete transformarse en el ritmo del año y ya genera una enorme expectativa entre los seguidores de ambos artistas.
Una constelación de estrellas en suelo mexicano
La apertura en el país azteca no escatimará en despliegue. El espectáculo de inauguración reunirá a algunos de los artistas más influyentes de la música latina e internacional, quienes darán vida al álbum oficial del torneo.
Al escenario se sumarán figuras de la talla de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, garantizando un show diverso y multicultural pensado para unir a fanáticos de todos los rincones del planeta.
Cabe destacar que esta fiesta en México será la primera de tres ceremonias inaugurales, ya que esta edición especial del torneo también contará con eventos de apertura similares en las sedes de Canadá y Estados Unidos.
Final con Madonna y BTS
El protagonismo de la intérprete de "Hips Don't Lie" no terminará el primer día. La FIFA adelantó que Shakira también será parte del show de cierre del Mundial.
El domingo 19 de julio, la colombiana se subirá al escenario del partido decisivo para coronar el torneo. En esa histórica jornada, compartirá el mega show de medio tiempo nada menos que con la reina del pop, Madonna, y los ídolos del K-pop, BTS, en lo que promete ser uno de los eventos televisivos más vistos de la historia.
Toda esta imponente agenda mundialista se entrelaza de forma paralela con los compromisos de la artista, quien durante los meses de junio y julio ofrecerá una serie limitada de conciertos en Estados Unidos como parte de su aclamada gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.