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El inesperado fenómeno que desató Shakira con su canción del Mundial 2026

“Dai Dai”, el tema oficial de la Copa del Mundo creado junto a Burna Boy, impulsó un fuerte aumento en las búsquedas relacionadas con expresiones en distintos idiomas tras su estreno.

La canción del Mundial de Shakira incrementó el interés por aprender idiomas en diversas culturas. La canción del Mundial de Shakira incrementó el interés por aprender idiomas en diversas culturas.
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Shakira volvió a quedar en el centro de la escena mundial con “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026. Además de unir ritmos y culturas, el tema provocó un fenómeno inesperado: un fuerte crecimiento en las búsquedas relacionadas con idiomas y expresiones internacionales presentes en la pieza musical.

Según informó un medio colombiano, el lanzamiento generó un notable incremento en el interés de los usuarios.

Mirá tambiénShakira eligió a niños de Uganda para bailar en su show en la final de la Copa del Mundo

Impacto en las búsquedas

Antes del estreno de la canción, el término vinculado al tema registraba un promedio diario de 33 puntos de interés. Sin embargo, una semana después de su lanzamiento, esa cifra ascendió a 67 puntos porcentuales.

El pico máximo se alcanzó el pasado 8 de mayo, cuando el interés llegó a los 100 puntos, de acuerdo con el relevamiento citado por el medio colombiano.

Shakira, former footballer Brazilian Kaka, and Gianni Infantino, President of FIFA, attend a press event organized by Global Citizen and FIFA to announce the FIFA World Cup Final Halftime Show in New York City, U.S., May 14, 2026. REUTERS/Eduardo MunozLa colombiana unió diversas comunidades en favor de las infancias.

El fenómeno estuvo asociado a la curiosidad despertada por las distintas palabras y expresiones utilizadas en el estribillo.

Una mezcla de culturas e idiomas

La canción fue creada junto al cantante nigeriano Burna Boy y combina sonidos afrobeat con mensajes de aliento dirigidos a distintas selecciones.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el estribillo, que reúne expresiones de varios idiomas para alentar: “Dai dai” en italiano, “iko” en japonés, “dale” en español, “allez” en francés y “let’s go” en inglés.

La propuesta buscó reflejar el espíritu multicultural del Mundial y reforzar la unión entre distintas tradiciones.

Shakira invitó a Ghetto Kids a bailar en la final del Mundial 2026.Shakira invitó a Ghetto Kids a bailar en la final del Mundial 2026.

Un show histórico

Días atrás, Shakira invitó a los jóvenes bailarines ugandeses de la agrupación Ghetto Kids Foundation para interpretar la coreografía de “Dai Dai” durante el primer show de medio tiempo de un Mundial, un hecho considerado histórico.

Además, la artista anunció que destinará todos los ingresos obtenidos por la canción a proyectos de ayuda para niños en situación de vulnerabilidad. Según explicó, también trabajará para impulsar el acceso a una educación de calidad.

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