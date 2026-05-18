La Justicia española falló a favor de Shakira en una de las causas fiscales que mantenía abiertas con Hacienda y ordenó devolverle más de 55 millones de euros, luego de anular una sanción correspondiente al ejercicio de 2011.
Absolvieron a Shakira por fraude fiscal y España deberá devolverle más de 55 millones de euros
El fallo consideró que Hacienda no pudo acreditar que la cantante hubiera pasado en dicho país los días necesarios para ser considerada residente fiscal ese año.
La decisión fue tomada por la Audiencia Nacional, tribunal especializado en asuntos financieros complejos, que dispuso la anulación de la liquidación practicada contra la cantante colombiana y la devolución de las sumas ingresadas, con sus respectivos intereses legales.
El eje del conflicto estaba puesto en la residencia fiscal de la artista durante 2011, año en el que Shakira inició su relación con Gerard Piqué, entonces futbolista del Barcelona. Para Hacienda, la cantante debía tributar en España por sus ingresos globales, al considerar que ya residía allí.
Shakira, en cambio, siempre sostuvo que recién se instaló de manera permanente en Barcelona a fines de 2014 y que trasladó su residencia fiscal desde Bahamas a España en 2015, antes del nacimiento de su segundo hijo.
La legislación española establece que una persona debe pasar más de 183 días en el país para ser considerada residente fiscal. Según el tribunal, las autoridades solo pudieron acreditar que Shakira estuvo en territorio español durante 163 días en 2011.
Por ese motivo, la Audiencia Nacional concluyó que no correspondía aplicarle la sanción por ese ejercicio fiscal. La sentencia, de todos modos, todavía puede ser recurrida y no alcanza a los años posteriores.
La resolución se suma a otros capítulos judiciales que la cantante enfrentó en España. En noviembre de 2023, Shakira había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio por presunto fraude fiscal entre 2012 y 2014, caso en el que aceptó una multa superior a los 7,3 millones de euros.
En aquel momento, la artista explicó que decidió cerrar ese proceso para priorizar su tranquilidad y la de sus hijos. Ahora, con este nuevo fallo, Shakira obtiene una victoria judicial en una causa centrada en el año 2011 y en la discusión sobre cuándo comenzó efectivamente su residencia fiscal en España.