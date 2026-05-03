La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto multitudinario en la playa de Copacabana, donde desplegó un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera. El espectáculo reunió a miles de personas y se convirtió en uno de los eventos musicales más destacados del fin de semana en Río de Janeiro.
Shakira brilló en Copacabana: multitudinario concierto en Río de Janeiro
La artista colombiana se presentó ante miles de personas en la playa de Copacabana con un espectáculo que combinó sus clásicos y nuevas canciones, en una de las citas musicales más convocantes del año en Brasil.
El show se desarrolló en un escenario montado frente al mar, con una producción de gran escala que incluyó pantallas gigantes, iluminación sincronizada y una puesta en escena pensada para un público masivo. Desde el inicio, la artista logró captar la atención de los asistentes con una apertura enérgica que marcó el tono del concierto.
Un repertorio que recorrió su carrera
A lo largo de la presentación, Shakira interpretó algunos de sus temas más conocidos, combinando canciones que la posicionaron en la escena internacional con producciones más recientes. El repertorio incluyó ritmos variados, desde pop y rock hasta fusiones con sonidos latinos, en línea con el estilo que caracteriza su trayectoria.
El espectáculo se sostuvo en una dinámica constante, con momentos de alta intensidad y otros más íntimos, en los que la artista interactuó con el público. La respuesta de los asistentes fue sostenida durante toda la noche, con coreografías, cánticos y acompañamiento en cada una de las interpretaciones.
Uno de los puntos destacados fue la conexión directa con el público brasileño, que respondió con entusiasmo a cada intervención. La elección del escenario, en una de las playas más emblemáticas del mundo, aportó un componente simbólico y visual que reforzó la magnitud del evento.
Además de la música, la propuesta incluyó una cuidada puesta estética, con cambios de vestuario y una escenografía adaptada a un espacio abierto y de gran escala. La artista estuvo acompañada por músicos y bailarines que contribuyeron a sostener el ritmo del show.
Un evento de impacto cultural y turístico
El concierto formó parte de una serie de presentaciones internacionales que la artista viene desarrollando en distintos países. En el caso de Brasil, la elección de Copacabana como sede permitió convocar a un público amplio, tanto local como turístico.
Eventos de este tipo tienen un impacto que trasciende lo estrictamente artístico. La convocatoria masiva genera movimiento en sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte, además de posicionar a la ciudad como destino cultural.