Votación abierta

Shakira podría convertirse en la primera artista latina en el Rock & Roll Hall of Fame

La cantante colombiana fue incluida entre los nominados para la clase 2026 del prestigioso museo musical. Con una trayectoria internacional y millones de discos vendidos, ahora buscará el respaldo del jurado y de sus seguidores para lograr un lugar en el histórico reconocimiento.