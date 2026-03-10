Shakira podría convertirse en la primera artista latina en el Rock & Roll Hall of Fame
La cantante colombiana fue incluida entre los nominados para la clase 2026 del prestigioso museo musical. Con una trayectoria internacional y millones de discos vendidos, ahora buscará el respaldo del jurado y de sus seguidores para lograr un lugar en el histórico reconocimiento.
Solo pueden ser nominados aquellos artistas que hayan editado su primer álbum hace al menos 25 años.
La cantante colombiana Shakira sumó un nuevo reconocimiento en su carrera internacional al ser nominada al Rock & Roll Hall of Fame. Con esta candidatura, la artista se convirtió en la primera figura latina en competir por un lugar en la clase 2026 del histórico museo ubicado en Cleveland.
La noticia generó repercusión entre sus seguidores en todo el mundo, quienes comenzaron a manifestar su apoyo a la cantante a través de las redes sociales y en las instancias de votación abierta al público.
La inclusión de Shakira en la lista de candidatos marcó un hecho destacado dentro de la historia del Rock & Roll Hall of Fame. La institución establece como requisito que los artistas nominados deben haber publicado su primer álbum al menos 25 años antes de la candidatura.
En el caso de la cantante colombiana, su debut discográfico se produjo en 1991 con el álbum Magia, lo que le permitió cumplir con esa condición y quedar habilitada para ser considerada en la selección de 2026.
La barranquillera le pide a sus seguidores que la ayuden a buscar un lugar en el prestigioso museo.
Desde el propio museo destacaron la relevancia de su trayectoria musical. “Con 125 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy, 15 Latin Grammy y la gira mundial más taquillera de la historia de una artista latina, su huella cultural es innegable”, señalaron en un mensaje difundido en redes sociales.
Los artistas quecompiten en la clase 2026
La cantante comparte la nominación con varios nombres reconocidos de la música internacional. Entre los candidatos de esta temporada aparecen figuras como Phil Collins, Mariah Carey, Melissa Etheridge, Billy Idol, Jeff Buckley, Luther Vandross, Pink y Lauryn Hill.
Shakira es la primera artista latina nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll.
También figuran varias bandas y agrupaciones que marcaron distintas etapas del rock y la música popular, como Iron Maiden, INXS, The Black Crowes, Joy Division / New Order, New Edition, Oasis, Sade y Wu-Tang Clan.
Todos ellos competirán por ingresar al prestigioso museo que reconoce a los artistas más influyentes en la historia de la música.
El voto de los fanáticos
La selección final de quienes ingresarán al Rock & Roll Hall of Fame está en manos de un jurado integrado por alrededor de 1.200 especialistas, entre periodistas, historiadores y profesionales de la industria musical.
Sin embargo, también existe una instancia en la que el público puede participar mediante el llamado “Voto Fan”. A través de este sistema, los seguidores pueden apoyar a sus artistas favoritos.
Los cinco candidatos que obtengan mayor respaldo del público pasarán al conteo final, lo que puede resultar determinante en la decisión final del jurado.
En este contexto, Shakira recurrió a sus seguidores para impulsar su candidatura. La cantante compartió en su canal de difusión de WhatsApp distintos momentos de su carrera con un estilo más rockero y difundió el enlace de votación para quienes deseen apoyarla.