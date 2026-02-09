Video: así fue la caída de Shakira en pleno show en El Salvador

En la noche del sábado, Shakira abrió su serie de conciertos en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, en el arranque de una serie de presentaciones de cinco fechas en el país.
La cantante resbaló en el escenario mientras interpretaba Si te vas. Se levantó enseguida, siguió la presentación y se llevó el aplauso del público.
La previa tuvo clima de evento grande: según contó la propia cantante en redes, recibió una bienvenida especial y hasta se encontró con guiños a la bandera de Colombia en las calles.
El momento inesperado llegó en plena interpretación de “Si te vas”, cuando Shakira perdió estabilidad, se resbaló y cayó sobre el escenario ante la sorpresa de los fanáticos. En cuestión de segundos, el video empezó a circular entre asistentes y usuarios en redes.
La reacción fue inmediata: se incorporó rápidamente y retomó la actuación como si nada hubiera pasado. Desde las tribunas, el susto se transformó en aliento, gritos y aplausos cuando la vieron de pie.
Más allá del tropiezo, el show siguió con el estadio encendido y un público que coreó canciones de punta a punta. En crónicas locales también se describió una jornada multitudinaria, con filas desde temprano y una puesta de alto impacto.
La agenda en San Salvador continúa en el mismo estadio: hay funciones programadas el 8, 12, 14 y 15 de febrero, con apertura de puertas desde la tarde y show principal previsto para las 20.00. La productora Two Shows recomendó llegar con anticipación por la alta afluencia en los alrededores.