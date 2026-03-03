Música

Shakira tocó gratis ante 400.000 personas y rompió el récord que Los Fabulosos Cadillacs tenían en México

La anterior marca la ostentaba la conocida banda argentina de ska, reggae y rock latino, que en junio de 2023 reunió a unos 300.000 fans. “Gracias por vencer todos los obstáculos conmigo", les dijo la cantante colombiana a sus fans.