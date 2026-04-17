Un video de un show de Shakira se volvió viral en las últimas horas al mostrar el momento en que un camarógrafo perdió el equilibrio y cayó cerca del escenario, justo durante el ingreso de la artista.
Video: Un camarógrafo se cayó en pleno show de Shakira y su reacción desató polémica
Un hecho imprevisto en pleno recital de la colombiana en San Salvador abrió un intenso debate en redes sociales.
La secuencia tomó otra dimensión por la reacción de la cantante. En el video se observa que Shakira dirige una mirada hacia la escena, pero continúa con la coreografía sin frenar el desarrollo del show.
A partir de la difusión del video, las redes se llenaron de comentarios cruzados. Un sector cuestionó que la barranquillera no interrumpiera el espectáculo, mientras otros defendieron su decisión con el argumento de que una producción en vivo de esa escala no siempre permite detenerse de inmediato.
El episodio se dio en medio de una serie de conciertos que marcaron el regreso de Shakira a El Salvador tras casi dos décadas. La artista ofreció cinco shows en el Estadio Jorge “Mágico” González, los días 7, 8, 12, 14 y 15 de abril, en el marco de una gira con fuerte repercusión en plataformas digitales.