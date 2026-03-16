Día 3

Lollapalooza Argentina: del pop al nü metal, a pocos pasos

La ascendente Sabrina Carpenter, los veteranos Deftones, la sugestiva Doechii y los históricos Interpol encabezaron una grilla por la que pasaron Blood Orange, Viagra Boys, Yami Safdie, The Warning y Massacre, entre otros. Fue la jornada de cierre del encuentro anual en el Hipódromo de San Isidro.