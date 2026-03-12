El cruce entre la cultura pop de Hollywood y la pasión del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo inesperado este fin de semana. Joe Keery, mundialmente conocido por su papel de Steve Harrington en la exitosa serie de NetflixStranger Things, fue captado por las cámaras y los teléfonos de cientos de fanáticos en las tribunas de La Bombonera.
El actor no quiso perderse uno de los espectáculos más vibrantes del deporte local y asistió al Estadio Alberto J. Armando para presenciar el enfrentamiento entre Boca Juniors y San Lorenzo.
Con un perfil bajo, pero incapaz de ocultar su icónica cabellera ante el ojo afilado de la "Generación Z", Keery disfrutó del color y el calor de la hinchada xeneize en un clima de clásico que pareció fascinarlo desde el primer minuto.
Joe Keery visitó La Bombonera antes de su show en el Lollapalooza.
De Hawkins a Buenos Aires
La presencia de Keery en Argentina no es casualidad, aunque su paso por la cancha haya tomado a muchos por sorpresa. El artista se encuentra en el país en el marco de su faceta musical bajo el pseudónimo Djo. Este proyecto, que ha cosechado elogios de la crítica por su sonido psicodélico y synth-pop, es el motivo principal de su desembarco en el Cono Sur.
Desde su llegada, se lo ha visto recorriendo distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo una cercanía genuina con los seguidores que se acercan a pedirle una foto.
Sin embargo, su incursión en el mundo del fútbol marca el inicio de una semana que promete ser intensa para el músico, quien parece estar absorbiendo toda la energía porteña antes de su gran compromiso sobre el escenario.
El camino al Lollapalooza Argentina 2026
La gran cita para los fanáticos de Joe Keery —y de la buena música— será el próximo 13 de marzo. Ese día, el artista se presentará en el Lollapalooza Argentina 2026, donde Djo es uno de los actos más esperados del line-up. Su hit viral "End of Beginning" seguramente será el punto más alto de una jornada que promete reunir a miles de jóvenes en el Hipódromo de San Isidro.
El hecho de haber elegido ver un partido de la magnitud de Boca vs. San Lorenzo habla del interés del actor por comprender la identidad argentina.
No es la primera vez que una estrella internacional queda prendada de la mística de La Bombonera, pero ver a "Steve" lejos del "Upside Down" y rodeado de banderas azules y oro, generó una catarata de memes y comentarios en redes sociales que volvieron su nombre tendencia en cuestión de minutos.
Con el debut de Djo a la vuelta de la esquina, Joe Keery ya demostró que sabe cómo ganarse al público local: un poco de música, mucho carisma y una tarde de fútbol en el templo del barrio de La Boca.