Lollapalooza 2026: acá mandan las chicas (y más allá también)
El festival vivió una jornada protagonizada por artistas femeninas, con Chappell Roan como estrella central, junto a Addison Rae, Marina y Ángela Torres. Del lado de los muchachos Lewis Capaldi tuvo horario central, como así también Paulo Londra con María Becerra como invitada.
Chappell Roan acaparó el segundo día del Lollapalloza con su estética gótica. Foto: Gentileza Lollapalooza.
La segunda jornada del Lollapalooza 2026 tuvo como señal de largada el show de Tobika (Tobías Nahuel Sielicki), joven artista de raíces urbanas, con influencias del folclore argentino y latinoamericano. Arrancó con el Himno Nacional y la bandera de fondo (replicada en las manos de los tempraneros.
El platinado solista pasó por la chacarera trap “Mi china”, la latina “Chika hippie” y “Tan mal”, con su banda de guitarra bajo, batería, percusión y corista femenina. En “Oro por cobre” salieron dos chicas y dos chicos del grupo Sonkoy con bombos legüeros.
Volvieron como cuerpo de baile para “Baba”, en tiempo de chacarera, igual que “Vida amarga”, en la que el solista bajó con los bailarines en el vallado. Invitó a Oney1 para “Horóscopo”, con solo de guitarra de Marco “Chuky” Musolino, antes de “Sonar en la radio”. Pidió baile para “Sin pasaporte, nuevamente con los Sonkoy y su danza fusión.
“Vamos con el último tema, un tema que no salió”. rapeando sobre bongó salsero. Se despidió, pero volvió para una más.
Desengaños “para arriba”
La venezolana Joaquina Valentina Blavia Canabal, conocida sólo por su nombre de pila, salió a ganarse a los que la esperaban bajo el caluroso techo de nubes.
Al frente de un trío Instrumental, con vestido azul de encaje con cintas blancas, con el reproche emocional eléctrico de “Los 41”; y se fue al piano para “Desahogo”. “Es mi primera vez en un festival así de grande. Amo Argentina, amo estar aquí”.
Siguió con sus desamores en mid tempo, con “Torpe”, haciendo equilibrio en sus zapatillas de baile rojas. Se colgó la acústica para “Generación digital”, reflexión de época en su voz suave. Extrajo sonidos electrónicos de su Kaoss Pad como intro a la upbeat “Capricho”.
Volvió a la guitarra y la intimidad con “Una foto de nosotros; después de agradecer a los argentinos por recibir a sus compatriotas, presentó “Rabia”, escrita a los 15 en pleno desengaño, y la unió con “No llames lo mío nuestro”.
Fue a la pasarela a mirarse en un espejo para “Escapar de mí”; llegó “Amarillo”, que hubiera podido estar en “¿Dónde están los ladrones?” De Shakira. Anunció la última: “Quise quererte”, con su comienzo folk y su explosión contenida en la batería.
Para esa hora, la presencia de sombreros cowboy rosados y otras prendas al tono marcaban la presencia del fandom de Chappell Roan desde temprano.
Cruce de estilos
Los colombianos de Nasa Histoires ya activaban el otro extremo con su fusión de estilos varios, llevados por la voz de Daniel Pinto (con algún color bumburiano) y el característico saxo tenor de Víctor Cely, de lo jazzístico a lo balcánico. Completan la formación el baterista Santiago Jiménez Palomino y el bajista Daniel Tovar.
Después de “Pasado” reflexionaron sobre el suicidio y la soledad en “Cactus” Y abordaron las relaciones en “Otro final”, con solo del guitarrista Jair Serrano.
En “Urutau” recordaron que lo malo pasará. Cely dedicó “Cervatillo” al niño interior de cada uno, con un Bambi alado en la pantalla.
El soft funk de “Ballenas” mostró la perspectiva de quienes están el más allá. Pinto habló del calor, de que vienen de una ciudad fría (Tunja, en Boyacá), ante de presentar “Garras”, un debate con la ansiedad en clave neoswing, clima que siguió en “Mariposas Amarillas”.
Se oyó la voz de Eduardo Galeano con el “mar de fueguitos” antes de “Bugambilia”, en ritmo de vallenato, haciendo cantar y saltar a una audiencia a punto caramelo.
“Trébol” pidió suerte en clave ska, con final blusero. Mientras llovían pelotas sobre la gente, se despidieron con “Girasol”, ska con algo de klezmer. Se sacaron fotos mientras pasaban “Corazón de poeta” de Jeanette.
Rockeros sentimentales
Los también colombianos de Timø estaban para salir en el Alternative, pero en el Flow era el turno de LANY (acrónimo de Los Angeles / New York) banda estadounidense de pop rock de Los Ángeles formada en Nashville por el cantante Paul Jason Klein (con su voz característica de las bandas post grunge de los primeros 2000) y el baterista Jake Clifford Goss.
Comenzaron a desplegar su propuesta con “Soft”, “Why” y “You!”. El vocalista se sentó al piano (con su muñeca derecha vendada) para la electricidad sentimental de “I Don ’t Wanna Love You”. Luego de “Anymore” Volvió a recorrer las tablas para “Thick and Thin”. “Sé que están esperando por Chappell”, reconoció, y contó: “Tenemos un nuevo álbum, salió ayer": de allí salió “Know You Naked”.
Siguieron con “Stuck”, engancharon “Super Far” con la entradora “Mean It”. “Esta se llama ‘I Love You So Bad’”, contó el simpático y pecoso vocalista, de nuevo en las teclas, para un falsete romántico, que terminó arriba, de regreso en la guitarra.
Presentó una nueva canción: “When Did You Stop Loving Me”. “Tenemos tres más. Esta se llama ‘Destiny’”, anunció, cantando sobre un beat electrónico y unas teclas arpegiadas: el estribillo lo encontró sonriendo al recibir las manos en alto desde abajo. Esta es nuestra nueva cosa. Chappell tiene los mejores fans”, acotó antes del clímax, cuando se sacó una selfie con la cámara de un espectador.
El tramo de salida pasó por la acústica “Cause You Have To”, con su final climático, y la medio punkita “XXL”, con un baño final de masas de Klein junto a la audiencia. “Te amo, adiós amigos”, saludó sacándose la última foto con el otro accionista de la banda.
Pequeña pero potente
Ángela Azul Concepción Caccia Currá eligió como apellido artístico (como antes su tío Diego) el Torres de su abuela Lolita, matriarca artística de la familia (su mamá Gloria Carrá cambió una letra del suyo por privacidad y sonoridad, ya que estamos). “Angelita” para todo el mundo, apareció en un video en camisón, antes de subir su pequeña e intensa persona al escenario, junto a sus bailarines: así convocó a saltar con “Dondestanmisamigos”.
De pelo castaño rojizo, vestidito celeste cuadrillé, mitón de encaje en la diestra y gafas, fue al urbano ibérico de “Friki”, en un escenario con escaleras, montañita de césped y esos vallados de bronce y felpa de los lugares exclusivos.
Angelita brilló en los escenarios del Lolla. Foto: Gentileza Lollapalooza.
Entonces sumó un ensamble de cello, violín y vibráfono en vivo. “¿Alguno de acá está muy enamorado? Pero qué bien que les va”: llegó “Vértigo” entre escenas románticas de películas de todas las épocas. Realizó un pase de comedia con uno de bailarines, con el que encaró un baile de princesa de Disney en zapatillas deportivas.
“Estoy segura que esta canción la conocen”, y le respondieron coreando La vida rosa”, levantada como vedette por los danzarines. Qué sea una fiesta, pidió, antes de versionar “Una luna de miel en la mano” de Virus con voz sensual; mutó en electrodance, y se escuchó la voz de Federico Moura.
“Angelita, Angelita”, coreó la masa, mientras recuperaba el aliento. Invitó a Kastiello (el hijo guitarrista de Cucuza). “No sé si saben que mi abuela era una artista importante dela Argentina. Siempre la tengo muy presente”. Los dos solos encararon “La niña de fuego”, con todo el color del flamenco en la garganta de ella y los dedos de él: uno de los highlights del show.
Mientras volvía el trío de cámara, recordó los 50 años del golpe del 76, y reivindicó las banderas de memoria, verdad y justicia. Luego cantó “Como la cigarra” “de Mercedes Sosa” (en realidad es de autoría de María Elena Walsh).
Anuncio su cover favorito, sumando arpa al ensamble: “Qué ganas de no verte nunca más”, célebre en la voz de Valeria Lynch. Arrodillada, volvió al costado íntimo de su repertorio con “Luz roja”, antes de terminarla en una coreo electrónica a lo Louta.
Sentada en lo alto de la escalera abordó otro homenaje retro: “Girls Just Want to Have Fun”, el clásico de Cyndi Lauper.
“Por fin un poco de altura. Se me dio”, bromeó. “A ver si les gusta la cumbia, antes de Sinvergüenza” de Emanero. “Quedan dos canciones, ojalá que disfruten de las grandes artistas de hoy: de Chappell, de Addison, de Six Sex”, metiendo a su colega local en el podio (tocó más tarde en el Perry ’s Stage).
Empezó a cerrar arriba con “No me olvides”, la que le da nombre a su primer disco. Se puso una camperita peluda (unos instantes, era calurosa, se ve) para terminar con el energy dance de “Favorita”, con su caminata por las vallas para dejarse querer.
Princesa de poder
En el Alternative se preparaba Soledad Pastorutti, el mismísimo Tifón de Arequito, para jugar de visitante. En el Flow, una voz de azafata o inteligencia artificial presentó en la pantalla un videojuego ochentoso llamado “Princess of Power”, y anticipó la salida de la greco-galesa Marina (Marina Lambrini Diamandis): de rostro reluciente, vistiendo body amarillo, con corsé y cola azul oscuro y portando una mariposa amarilla en el pelo.
Abrió justamente con “Princess of Power”, segudo por la ganchera “Are You Satisfied?” “Cupid’s Girl” trajo colores medioorientales (menor armónica) sobre ritmo acelerado, explotando en agudos vocales prolongados en melodías de sintes.
“Estoy muy contenta de estar aquí, ha pasado mucho tiempo”. Cuando le corearon su nombre, anunció la rockera “Bubblegum Bitch”.
“Butterfly” comenzó como una balada celta (tiene la voz justa) y fue ganando beats, capas y coritos pop. Retomó su peculiar pie de micrófono (envuelto en una cinta rosa rígida) para “Man’s World” (“La Madre Naturaleza se está muriendo, nadie lleva la cuenta. Ya no quiero vivir en un mundo de hombres”.
Reluciente presentación de Marina Lambrini Diamandis, vistiendo body amarillo, con corsé y cola azul oscuro y portando una mariposa amarilla en el pelo. Foto: Gentileza Lollapalooza.
“Es un bello día, un bello clima. Esta es de mi primer disco”: “I Am Not a Robot”, otro himno de autodeterminación con agudos etéreos, bañada por el sol de frente del atardecer. Cruzó la sutileza de “Metallic Stallion” con el espíritu disco de “Hung Up” de Madonna, con sus tecladitos emblemáticos.
Se puso anteojos para enfrentar la resolana en “Froot”, entre teclados vintage y coloraturas vocales.
La banda viró indie rocker para que ella interprete “Cuntissimo” (himno feminista), yendo al disco extremo en los estribillos, contoneando sus envidiadas piernas por la pasarela.
De ahí fue a la pícara “Final Boss”. “Tienen vibras de ‘Primadonna’ hoy?”, preguntó antes de encarar dicha canción, que terminó en agite popular, sólo de guitarra y mención al trío que la acompaña.
Avisó que venía la última: “I <3 You” (“I Love You”) apta para bailar en patines en Studio 54. La pantalla anunció el “Game Over” del juego del comienzo, bajando el telón del set.
De regreso
Ensanguchada entre las chicas quedó la “testosterona” de Paulo Londra, que siempre está volviendo, como diría Aníbal Troilo. Salió reggaetonero con “Plan A”, sobre una tarima alta sobre el nivel del escenario, con los músicos a los costados, Y de ahí al punk costa oeste de, con explosión guitarrística al frente.
De ahí a la rapeada “Sin cadenas”: “Primero la salud, segundo la familia, tercero el dinero / Mucho’ lo tienen al revés”. Y de ahí a “Para eso vine”.
“¿Tamo’ ready, Buenos Aires?”, preguntó antes de bajar e ir al frente, con “Me tiene mal” y su solo de bajo.
Las imágenes de su video como boxeador acompañaron “1%” y su critica a la concentración de la riqueza.
Se trepó a una valla para “Next”; acompañado por la potencia de la banda en vivo. Volvieron a bajar los guitarristas y el bajista para punkearla nuevamente en “Nublado”, rematando en un mini solo de batería.
Es momento de tomar un poco de agua, dijo con tomada cordobesa, volviendo al dembow caribeño de “A veces” con Feid saliendo grabado.
Invitó a la guitarrista Luciana Torfano al frente para “Maldita abusadora”, y pidió linternas, rematando en un solo expresivo de la chica se las trenzas.
Ahí llegó la sorpresa: María Becerra apareció sobre la plataforma, en su versión personaje de animé (con la peluca gris vestidito y botas peludas) para revivir “Ramen para dos”, el feat que compartieron el año pasado. Un punto alto del show, que vale doble dado el momento de gloria que vive la Nena de Argentina.
La aparición de María Becerra para acompañar a Paulo Londra, uno de los puntos altos del show. Foto: Gentileza Lollapalooza.
El mediterráneo tomó la posta en la tarima, para las aceleradas rimas de “Condenado para el millón”, entre relámpagos de fondo.
“Chica paranormal” llegó como trap espeso, a pura secuencia con los graves al palo. El segmento pistero siguió con “Solo pienso en ti” y “Romeo y Julieta”, y fue a la “BZRP Music Sessions #23” (“Saben que soy un gordo avaro con estilo”.
“Me da mucha nostalgia, la última vez que estuve acá fue en 2019”. Convocó a varios espectadores para bailar y agitar en la trapera “So fresh” (“para entrar en esto hay que dejar el resto”.
Desalojado el espacio, volvió la banda en pleno para la hiphopera “PVSL”, iluminado de rojo sobre fondo azul y viceversa: un “beef” contra algunos colegas.
Ahí recibió el primer “olé olé” de la jornada. “Es un honor estar acá con ustedes en casa”. Anunció otra sorpresa: volvió Becerra con cambio de pilcha, para la romántica “Cuando te besé” (grabada originalmente con Karon G). “Felicitaciones amigo, no solo por el Lolla”, dijo la Nena, mostrando amistad genuina.
Llegó “Nena maldición”, con la voz grabada de Lenny Tavárez; fuegos artificiales volaron junto con el solo de guitarra del final. “¿Queda la frutilla? Bueno, vamos a hacerlo”: cayó la meneable “Adán y Eva”, replicada por centenares de voces. “Con Dios y la familia, no se dejen engañar por nada más”, recomendó, entre la pirotecnia y la explosión final de la banda.
Chica de portada
La estadounidense Addison Rae (de apellido Easterling, pero no lo usa) ya transitaba en el tablado opuesto bailando “Fame Is a Gun” con un sobretodo que pronto reveló una mínima lencería (sonaron gritos femeninos) fucsia con medias negras, a juego con las bailarinas; las acompañaba un solo varón (Patrick). Usó un micrófono de vincha para moverse libremente, con coros de apoyo en las secuencias, en “I got it bad”
“Muchas gracias, te amo”, dijo entre risitas nerviosas, unidas a su voz aniñada y su cara de muñequita de animé, antes de “New York”. “Summer Forever” tuvo coreografías sensuales con el muchacho”.
La estadounidense Addison Rae se presentó con su osada propuesta en los escenarios argentinos. Foto: Gentileza Lollapalooza.
“La vida es mucho mejor si estas con amigos, comentó”. La rodearon las chicas en “Money Is Everything”, pero terminó alzada por Patrick entre humo y papelitos. “¿Están conmigo, Buenos Aires?”, prenguntó antes de encarar el remix de “Von dutch” de Charli XCX en el que participó; bajó a la valla con un micrófono de mano e hizo gritar a todos los cercanos, sacándose fotos mientras la seguía una cámara en mano.
Fue después para “In the Rain”, cantando en el micro de mano, consciente de lo que sus mínimos gestos generan. Acostada sobre el primer nivel del escenario escalonado, entre sonidos de cuerdas, recibió “High Fashion”, entre movimientos sugerentes. Pasó “Aquamarine”, seguido por un segmento de baile con las chicas. “Dame mi micrófono, Patrick. Es mi primera vez en Sudamérica. Todos seguimos sueños, pero alcanzarlos depende de nosotros mismos”, comentó antes de la relajada “Headphones On”, frente a un mar de brazos yendo de un lado al otro, cerrando sobre acordes de cuerdas.
Le pegaron “Times Like These”, en la que terminó sola en lo más alto. “Tenemos una más para ustedes, y es una canción muy especial. ¿Alguien puede adivinar lo que puedo cantar?”. Recorrió el escenario con una falda vaporosa en “Diet Pepsi”, bajo una lluvia de chispas desde el techo. “Gracias, los quiero mucho”, dijo antes de la reverencia grupal.
Mientras, los TV Girl de San Diego terminaban en el tercer escenario.
Sentimientos en canciones
El escocés Lewis Marc Capaldi salió guitarra en mano para la emocional “Survive”, con su estribillo comprador. Condujo a su banda (con piano, órgano y teclados secundarios para otros integrantes) en “Grace”.
Pasado al instrumento acústico, peló “Heavenly Kind of State of Mind”, otra prueba de que tiene pasta de cantautor. Le entró a “Forever” y antes del final quedó mirando a la multitud azorado, recibiendo su “olé olé”.
“Esta es mi primera vez en la Argentina, estaba re cagado en el backstage”, confesó. “Estoy sin palabras, todos dicen que Sudamérica es el mejor público del mundo. Esta canción es la primera que escribí, es loco estar tocándola acá”. A solas con el pianista interpretó “Bruises”, ejando cantar al público lo de “Debe haber algo en el agua / Porque cada día hace más frío”.
A órgano y guitarra mantuvo la intimidad en “Pointless”, sumando a los demás, si romper el clima, con el tecladista pasándose a la trompeta en la escalada del pre final. Mantuvo la temática en “Something in the Heavens” (“algo en los cielos me dice que estaremos juntos de nuevo”).
Guitarra en mano se presentó el escocés Lewis Marc Cappaldi. Foto: Gentileza Lollapalooza.
“Hold Me While You Wait” fue otra de sus canciones que crecen en intensidad desde la batería para adelante, desde la misma estructura del arranque. Con su apoteosis en el final.
“Esta es la única canción del show en la que ustedes bailan, avisó anticipándose a “Forget Me”.
Se sentó al piano el mismo, y desde ahí contó que hace unos años tomo un descanso de la música: “Es un placer estar aquí y ver que todavía puedo hacer esto”. Presentó “una canción feliz”: The Day That I Die”.
De vuelta a la guitarra, secundado por la melodía en la otra guitarra, maduró “Before You Go”. “Este es genuinamente mi show favorito en mucho tiempo, espero volver pronto”. Eligió despedirse nuevamente solo con el pianista en “Someone You Loved”, dejando espacios para que cante el público, hasta quedar a capella con la audiencia.
Protagonista excluyente
Corridas de última hora hacían sentir la proximidad del concierto de Chappell Roan, precedido por unas imágenes góticas en las pantallas. Ahí salió la pelirroja, vestida de hechicera en una escenografía de castillo embrujado, al frente de una banda enteramente femenina.
Abrieron con “Super Graphic Ultra Modern Girl”; en “Femininomenon”, estaba ya sin sombrero, “Chicas, ¿Pero esto pasa?”. “¡No!”, le contestaron. Está en su salsa: es Kayleigh Rose Amstutz, la chica de pueblo (Willard, Misuri) que salió de allí para devenir referente feminista y LGBT
Después de “After Midnight” (ya perdida la falda desmontable, como la de algunos vestidos de novia: quedó en corsé, faldita y botas) saludó de nuevo, con los rulos al viento, trayendo el poder de “Naked in Manhattan”, una experiencia de encontrarse a si misma en la gran ciudad.
Presentó a las músicas que la secundan: Lucy Ritter en batería, Sarah Goldstone en teclas, Andrea “Andreína” Ferrero en guitarra: “Esto es ‘Casual’”, con su potencia contenida.
“The Subway” hizo explotar centenares de gargantas femeninas, que acompañaron lo de “She got away”.
Llegó el turno para que Chappell tenga su “olé olé”, antes de la rockera “Hot To Go!”, con su coreografía de las letras (H, O, T) y su espíritu de canción para porristas; con Roan en el castillo y las chicas saltando en la pasarela.
Unos acordes en los sintes y unas notas con delay en la guitarra prepararon el clima para el riff muteado de “Barracuda” (canción de Heart, la banda de las hermanas Ann y Nancy Wilson), con una ovación cuando la solista salió menos vestida (ya en crop top), poniendo toda su expresión en el “uhh, Barracuda” y bailándoles a los pies a las instrumentistas y saliendo a comerse la pasarela: un punto muy explosivo del show.
De ahí había que bajar, y lo hicieron con un solo de piano chopiniano, antes de la intro de “Picture You”: una balada digna de un baile de graduación de película de los 60, con la cantante de nuevo con mangas, desplegando sus dotes de crooner, dirigiéndose a una peluca sobre el pie de micro.
“Estoy aprendo español, hablo muy lindo” (sic). “En inglés dijo que Sudamérica es la mejor audiencia”, y siguió el pasaje romántico con “Love Me Anyway”. “Andreína es de Venezuela. Los amo, Venezuela”, disparó, probablemente porque Argentina es un país receptor de la diáspora.
“The Giver” trajo un sabor folk rock desde la guitarra. La colorada llamó a revolear algo, y los sombreros y pañuelos llenaron el campo; Ustituidos por celulares en el transcurso de “Red Wine Supernova”, que la artista cerró con el bailecito subacuático de taparse la nariz y ondular.
De capa negra, presentó la mascota de su gira: una especie de gremlin en trance. “¿Conocen esta canción?”. Le respondieron que sí: era “Coffee”, a piano y voz, iluminada porcun mar de celulares. “Gracias a a toda la gente gay aquí, los amo”, saludó.
La batería movió el tablero de las emociones y “Good Luck, Babe!” salió rockera y expansiva, haciendo a Chappell revolear los rulos, con volutas de humo saliendo de las torres mágicas.
“My Kink Is Karma” comenzó con dramatismo en la voz, antes de ganar electricidad, con la banda pudriéndola sobre el tablado a la par de la protagonista.
“Un relincho” sacudió al público: era el la señal de “Pink Pony Club”, el tema que la puso en el candelero. Le tiraron un sombrero y se lo puso un segundo: a fin de cuentas, Misuri sigue allí. Gateó y saltó por el escenario, dejando lo último antes del salido final: con la banda sonando a pleno y Ferrero zapando mientras Chappell dejaba el escenario.
Cabe destacar que la banda surcoreana Riize (pronúnciese “Rais”) compartió horario con Roan, aunque terminaron antes; se pudo ver a algunas chicas asiáticas con remeras del grupo: aguante de la comunidad local para los visitantes.
Rey de las bandejas
El after de la jornada quedó en manos de Skrillex, en su tercera visita al festival (la segunda fue compartida con Diplo). Entre llamaradas mezcló le tocó poner el cierre de EDM (eletronic dance music) que a Perry Farrell tanto le gusta. De flequillo y barbita, parecía un mix de Juan Grabois y Fero Soriano sobre la tornamesa, combinando los temas “cuadrados” con bombo en negras con el ritmo convulsivo del dubstep, su marca registrada. Algunos fueron a bailar, y otros a verlo como un show más. Después de todo era la medianoche del sábado. Aunque en 14 horas estuviese por arrancar la jornada de cierre del festival, con más sorpresas y recuerdos por colectar.