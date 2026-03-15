Día 2

Lollapalooza 2026: acá mandan las chicas (y más allá también)

El festival vivió una jornada protagonizada por artistas femeninas, con Chappell Roan como estrella central, junto a Addison Rae, Marina y Ángela Torres. Del lado de los muchachos Lewis Capaldi tuvo horario central, como así también Paulo Londra con María Becerra como invitada.