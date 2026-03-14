Día 1

Lollapalooza 2026: de Andalucía a Oceanía, de California hasta acá

El estadounidense Tyler, the Creator y la neocelandesa Lorde fueron cabezas de lista de una grilla por la que pasaron Katseye, Djo (el actor Joe Keery), Royel Otis, Turnstile, Danny Ocean, Judeline, Balu Brigada, y Guitarricadelafuente, entre muchos otros artistas globales y locales.