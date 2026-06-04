A casi cuatro años de la separación que puso fin a una de las parejas más conocidas del espectáculo internacional, Shakira volvió a referirse al difícil proceso que atravesó tras la ruptura con Gerard Piqué.
Shakira habló de su separación de Piqué y reveló cómo logró reconstruir su vida
La cantante colombiana habló sobre el impacto emocional que tuvo el final de su relación con el exfutbolista español y explicó cómo la maternidad, la música y el trabajo fueron claves en su proceso de reconstrucción personal.
En una entrevista reciente, la artista colombiana reconoció que el final de la relación representó uno de los momentos más complejos de su vida, aunque aseguró que encontró en sus hijos, la música y su profesión las herramientas necesarias para seguir adelante.
La cantante, que actualmente atraviesa una etapa de gran exposición internacional gracias a su gira mundial y a nuevos proyectos artísticos, recordó que la separación supuso un fuerte golpe emocional. “Mi mundo se derrumbó, pero tenía que levantarme”, expresó al describir el período posterior al quiebre de la relación que mantuvo durante más de una década con el exjugador del FC Barcelona y padre de sus hijos Milan y Sasha.
La maternidad como motor para seguir adelante
Durante la entrevista, Shakira explicó que la responsabilidad de criar a sus hijos fue uno de los principales factores que la impulsaron a continuar pese a las dificultades personales. Según relató, incluso en los momentos más duros debía mantener las rutinas familiares y cumplir con las obligaciones cotidianas.
La artista señaló que la maternidad le permitió descubrir una fortaleza que desconocía y afrontar una situación que, en otro contexto, habría resultado aún más difícil de sobrellevar. “La vida tiene que continuar”, resumió al explicar cómo debió reorganizar su realidad después de la ruptura.
Shakira y Piqué anunciaron oficialmente su separación en junio de 2022, luego de doce años de relación. La noticia tuvo una enorme repercusión internacional y estuvo acompañada por una intensa cobertura mediática, especialmente debido a las versiones sobre una supuesta infidelidad que rodearon el final del vínculo.
Tras la ruptura, la cantante se trasladó junto a sus hijos a Miami, donde comenzó una nueva etapa personal y profesional. Desde entonces, mantuvo un perfil más enfocado en su carrera artística y en la crianza de los niños, mientras reconstruía su vida lejos de Barcelona.
En distintas entrevistas concedidas durante los últimos años, la colombiana reconoció que atravesó períodos de tristeza, incertidumbre y dolor. Incluso llegó a describir aquellos meses como algunos de los más oscuros que le tocó vivir.
La música como una forma de reconstrucción
Otro de los aspectos que destacó durante la conversación fue el papel que desempeñó la música en su recuperación emocional. La cantante sostuvo que componer canciones le permitió canalizar sentimientos y procesar experiencias personales que resultaban difíciles de expresar de otra manera.
En ese sentido, explicó que muchas de las obras creadas después de la separación funcionaron como una forma de catarsis. Algunas de esas composiciones se transformaron en éxitos internacionales y marcaron una nueva etapa en su carrera artística.
“Fue una catarsis pura”, señaló al recordar el proceso creativo que atravesó durante esos años. La artista indicó además que descubrió una conexión especial con millones de seguidores que se sintieron identificados con las emociones reflejadas en sus canciones.
La etapa posterior a la ruptura coincidió con uno de los períodos más exitosos de su trayectoria reciente. Su álbum Las Mujeres Ya No Lloran y la gira homónima alcanzaron cifras récord de convocatoria, mientras que la cantante consolidó nuevamente su presencia en los principales rankings musicales del mundo.
A sus 49 años, Shakira continúa desarrollando nuevos proyectos y recientemente fue confirmada como una de las protagonistas del espectáculo de entretiempo de la final del Mundial de fútbol de 2026, un evento que marcará otro hito en una carrera que supera las tres décadas.
Pese a los logros profesionales alcanzados en este tiempo, la artista dejó en claro que la experiencia vivida le dejó enseñanzas que van más allá de la música. Según explicó, el proceso de reconstrucción personal fue complejo, pero le permitió descubrir recursos internos que desconocía y fortalecer el vínculo con sus hijos.
“Las heridas dejan cicatrices, pero también enseñan”, expresó al reflexionar sobre una etapa que, aunque dolorosa, considera parte fundamental de su crecimiento personal.