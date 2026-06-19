Rumores de romance

Quién es el actor mexicano con el que Shakira fue vista en una cita en Los Ángeles

La cantante colombiana volvió a quedar en el centro de las versiones sobre su vida personal luego de que trascendieran imágenes en las que se la observa junto a un reconocido intérprete en Estados Unidos, lo que reactivó especulaciones en el mundo del espectáculo internacional.