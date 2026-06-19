Los Mundiales de fútbol parecen seguir marcando momentos clave en la vida de Shakira. Tras su recordado vínculo con Gerard Piqué nacido durante Sudáfrica 2010, la artista vuelve a quedar en el foco mediático luego de ser vinculada con el actor mexicano Manuel García-Rulfo durante su paso por Los Ángeles.
Quién es el actor mexicano con el que Shakira fue vista en una cita en Los Ángeles
La cantante colombiana volvió a quedar en el centro de las versiones sobre su vida personal luego de que trascendieran imágenes en las que se la observa junto a un reconocido intérprete en Estados Unidos, lo que reactivó especulaciones en el mundo del espectáculo internacional.
Las imágenes y versiones que circularon en las últimas horas reactivaron especulaciones sobre un posible acercamiento entre la cantante y el intérprete, en un contexto donde Shakira combina presentaciones musicales, giras internacionales y una exposición mediática constante.
Quién es Manuel García-Rulfo
Manuel García-Rulfo nació en Guadalajara, México, en 1981, y construyó una carrera sólida en Hollywood luego de iniciar su formación en comunicación y posteriormente orientarse a la actuación en Estados Unidos.
Su salto internacional llegó con participaciones en grandes producciones cinematográficas y televisivas, pero el reconocimiento global se consolidó con su papel protagónico en la serie de Netflix “El abogado del Lincoln”, donde interpreta a Mickey Haller, un abogado defensor que resuelve casos desde su auto.
Antes de ese éxito, también integró el elenco de películas como “Los siete magníficos”, “Jurassic World: el renacer” y “Un vecino gruñón”, donde compartió pantalla con figuras de primer nivel de la industria.
Bajo perfil y distancia con la exposición
A diferencia de otras figuras de Hollywood, García-Rulfo suele mantener un perfil reservado. Fuera del trabajo actoral, se refugia en la vida familiar y en actividades ligadas a la naturaleza, especialmente en su rancho en Jalisco, donde pasa tiempo alejado de los medios.
En distintas entrevistas, el actor reconoció que no se siente cómodo con la exposición pública excesiva y que prefiere mantener su intimidad lejos de los flashes. Esa característica alimenta aún más el interés mediático cada vez que su nombre aparece vinculado a figuras de alto perfil como Shakira.
Trayectoria, proyectos y crecimiento
El recorrido de García-Rulfo en la industria audiovisual comenzó en producciones mexicanas, donde fue ganando experiencia hasta dar el salto a Estados Unidos. Desde entonces, su carrera creció de forma sostenida con proyectos cada vez más visibles.
Su participación en “El abogado del Lincoln” lo ubicó entre los actores latinos con mayor proyección internacional dentro de las plataformas de streaming. A partir de allí, sumó nuevos desafíos en cine y televisión, consolidando un perfil versátil dentro de la industria.
Nueva relación
Por ahora, no existen confirmaciones oficiales sobre un vínculo sentimental entre Shakira y el actor mexicano. Sin embargo, la coincidencia de apariciones públicas y la circulación de imágenes en redes sociales alimentaron las versiones que los colocan en el centro de la conversación mediática.
Mientras tanto, la artista colombiana continúa enfocada en su carrera musical y en sus proyectos globales, en paralelo a una vida personal que sigue generando interés constante en la prensa internacional.