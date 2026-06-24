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Neuquén será sede de una histórica serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía

La histórica serie por los Playoffs del Grupo Mundial I se disputará en septiembre en la capital neuquina. Será la primera vez que la provincia albergue una eliminatoria oficial del torneo más importante del tenis por equipos.

La Copa Davis llegará por primera vez a Neuquén: Argentina recibirá a Turquía en septiembreLa Copa Davis llegará por primera vez a Neuquén: Argentina recibirá a Turquía en septiembre
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La Copa Davis desembarcará por primera vez en la historia en Neuquén. La capital provincial fue confirmada como sede de la serie que enfrentará a Argentina y Turquía por los Playoffs del Grupo Mundial I, un compromiso clave para el futuro del equipo nacional que se disputará entre el 18 y el 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.

La elección de la ciudad patagónica marca un hecho inédito para el tenis argentino, ya que nunca antes una eliminatoria oficial de la competencia había tenido lugar en territorio neuquino. La designación es el resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Municipio de Neuquén, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y los organizadores del certamen internacional.

Tennis - Davis Cup - Qualifiers - South Korea v Argentina - Gijang Gymnasium, Busan, South Korea - February 8, 2026 Argentina's Guido Andreozzi and Federico Agustin Gomez reacts during their match against South Korea's Jisung Nam and Uisung Park REUTERS/Kim Soo-HyeonArgentina jugará en Neuquén una histórica eliminatoria de Copa Davis frente a Turquía. Foto: Archivo

Además de representar un acontecimiento deportivo de relevancia internacional, la serie tendrá una importancia estratégica para el equipo argentino capitaneado por Javier Frana. Un triunfo ante Turquía permitirá mantener vivas las aspiraciones de regresar a los Qualifiers de la Copa Davis en 2027, mientras que una derrota obligaría a permanecer una temporada más en esta instancia de la competencia.

Neuquén se prepara para recibir un evento internacional

La confirmación de la sede fue celebrada por las principales autoridades provinciales y municipales, que destacaron tanto el impacto deportivo como las oportunidades económicas y turísticas que traerá el certamen.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, sostuvo que uno de los principales objetivos fue concretar la organización del evento sin comprometer recursos públicos provinciales, mediante la búsqueda de financiamiento privado.

Según explicó, la llegada de la Copa Davis permitirá potenciar la actividad turística, hotelera y comercial, además de proyectar a Neuquén en el escenario internacional. También remarcó la importancia de aprovechar este tipo de acontecimientos para fortalecer la infraestructura y la capacidad organizativa de la provincia.

Copa Davis: Argentina confirmó el equipo para debutar ante Corea del SurArgentina jugará en Neuquén una histórica eliminatoria de Copa Davis frente a Turquía. Foto: Archivo

Por su parte, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, consideró que la elección de la ciudad como sede constituye un reconocimiento a la infraestructura disponible y al crecimiento que la capital neuquina viene mostrando como organizadora de eventos de gran escala.

Ambos coincidieron en que el desafío será convertir el impacto inmediato del torneo en un legado duradero que permita atraer nuevas competencias nacionales e internacionales en los próximos años.

Un nuevo capítulo para la historia del tenis argentino

La Copa Davis cuenta con una extensa tradición en Argentina. A lo largo de las últimas décadas, ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario fueron escenario de recordadas series internacionales.

Sin embargo, la Patagonia nunca había sido anfitriona de una eliminatoria oficial del certamen, una situación que cambiará en septiembre cuando el estadio Ruca Che reciba a jugadores, entrenadores, dirigentes y aficionados de ambos países.

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La elección del recinto neuquino responde a su capacidad para albergar espectáculos deportivos de gran convocatoria y a la experiencia acumulada por la provincia en la organización de eventos nacionales e internacionales en distintas disciplinas.

La expectativa ahora está puesta en la conformación del equipo argentino y en la posibilidad de que varias de las principales figuras nacionales del circuito ATP formen parte de la convocatoria para enfrentar a Turquía.

Una cita de alto impacto para la Patagonia

La llegada de la Copa Davis no sólo representa una oportunidad para el tenis regional. También constituye uno de los acontecimientos deportivos más importantes que recibirá la Patagonia en los últimos años.

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Miles de aficionados tendrán la posibilidad de ver por primera vez en la región al equipo argentino de Copa Davis, protagonista histórico del torneo y campeón mundial en 2016, cuando conquistó su primer título tras la recordada victoria frente a Croacia.

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