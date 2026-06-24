Las definiciones por penales podrían experimentar una modificación significativa en los próximos años. La FIFA analiza junto a la International Football Association Board (IFAB) una propuesta que apunta a reducir la incidencia del azar antes del inicio de las tandas.
La FIFA estudia cambiar las tandas de penales para reducir la influencia de la suerte
La entidad analiza una modificación histórica en el procedimiento previo a las definiciones desde los doce pasos. La propuesta busca evitar ventajas acumuladas por un mismo sorteo.
La iniciativa busca corregir una situación habitual en las definiciones: que un mismo equipo obtenga ventajas dobles a partir de los sorteos previos a la ejecución de los remates.
Cómo funciona actualmente
En la actualidad, los capitanes participan de dos lanzamientos de moneda antes de una tanda de penales. El primero determina el arco donde se ejecutarán los disparos y el segundo define qué equipo comenzará pateando.
Ese sistema permite que una misma selección gane ambos sorteos y pueda elegir tanto el arco como el orden de ejecución, una combinación que para algunos especialistas representa una ventaja deportiva.
Diversos estudios analizados por la FIFA sostienen que el equipo que inicia la serie suele contar con un beneficio psicológico, ya que obliga permanentemente al rival a responder bajo presión.
La propuesta bajo análisis
El cambio que se estudia contempla un único lanzamiento de moneda. El capitán ganador debería elegir entre dos opciones: ejecutar primero o seleccionar el arco donde se disputará la tanda.
La alternativa restante quedaría automáticamente para el equipo perdedor del sorteo, evitando que una misma selección acumule ambas ventajas.
De esta manera, el azar seguiría formando parte del procedimiento, aunque con un impacto menor en el desarrollo posterior de la definición.
La búsqueda de mayor equidad
La modificación debería incorporarse a la Regla 10 de las Reglas de Juego, que regula la determinación del resultado cuando un partido necesita un ganador.
Desde la FIFA entienden que las tandas de penales forman parte del resultado deportivo y que cualquier ajuste debe quedar expresamente establecido dentro del reglamento oficial.
El objetivo es avanzar hacia un sistema considerado más equilibrado, en línea con otras medidas implementadas en los últimos años para reducir factores externos que puedan influir en el desenlace de los partidos.
Un debate que vuelve a escena
La discusión reapareció recientemente tras una definición europea en la que un equipo obtuvo los dos sorteos previos a la tanda de penales, situación que reactivó el debate entre especialistas, árbitros y analistas estadísticos.
Por ahora no existe una fecha definida para la implementación de la medida. La propuesta continúa siendo evaluada por la IFAB, organismo responsable de aprobar cualquier modificación en las Reglas de Juego.