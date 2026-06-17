Tras 3 temporadas

Bombazo en Boca: Edinson Cavani rescinde su contrato y se va del club

El emblemático goleador uruguayo, quien no iba a ser tenido en cuenta por Arruabarrena, acordó la rescisión de su vínculo y se marchará del Xeneize. La idea del futbolista es continuar con su recuperación para volver a jugar al fútbol. Podría volver a ponerse la camiseta de Danubio.