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Bombazo en Boca: Edinson Cavani rescinde su contrato y se va del club

El emblemático goleador uruguayo, quien no iba a ser tenido en cuenta por Arruabarrena, acordó la rescisión de su vínculo y se marchará del Xeneize. La idea del futbolista es continuar con su recuperación para volver a jugar al fútbol. Podría volver a ponerse la camiseta de Danubio.

Tras casi no jugar en 2026, Cavani se va de Boca.Tras casi no jugar en 2026, Cavani se va de Boca.
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Se terminó el ciclo de Edinson Cavani en Boca. El emblemático goleador uruguayo, quien no iba a ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, acordó la rescisión de su contrato (que era hasta diciembre de este 2026). Se marcha del club sin haber conquistado ningún título en tres años.

Soccer Football - Copa Libertadores - Qualifying round - Second leg - Boca Juniors v Alianza Lima - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - February 25, 2025 Boca Juniors' Edinson Cavani during the warm up before the match REUTERS/Gonzalo ColiniCavani llegó a Boca a mediados de 2023. Fue finalista de la Libertadores de ese año.

El Vasco planifica el plantel del Xeneize y tenía decidido no contar con el experimentado delantero de 39 años, quien estuvo afectado por diferentes lesiones y molestias físicas a lo largo del semestre.

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Hace una semana, el Matador decidió someterse a otro bloqueo en la zona lumbar, para así poner punto final a los dolores que le impidieron jugar en 2026. Como mínimo, tiene por delante un mes y medio de recuperación, y su plan era regresar y volver a jugar para Boca.

Cavani jugó 81 partidos y metió 27 holes con la azul y oro.Cavani jugó 81 partidos y metió 27 holes con la azul y oro.

Sin embargo, al no ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador, finalmente rescindirá su contrato con el club: ya hay acuerdo de palabra entre las partes y le pondrá fin a su ciclo en el Xeneize antes del inicio del Clausura de la Liga Profesional y del repechaje de la Copa Sudamericana frente al O'Higgins de Chile.

Edinson Cavani había llegado a Boca como refuerzo estrella a mediados de 2023. En total, disputó 81 partidos (solo 27 completos), marcó 28 goles y dio 3 asistencias.

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El uruguayo, quien fue parte del equipo que llegó a la final de la Libertadores 2023, se marchará del Xeneize tras un ciclo con más pena que gloria y sin haber conquistado ningún título.

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