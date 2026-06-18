Liga Profesional

Arruabarrena borró a cuatro jugadores de Boca en el primer día de pretemporada

Después de 20 días de descanso y con el Vasco como flamante entrenador en reemplazo de Úbeda, los futbolistas empezaron los trabajos de cara al segundo semestre del año. Sin Ánder Herrera ni Cavani y con decisiones fuertes de arranque.