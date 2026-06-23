Casi al mismo tiempo que el “Vasco” Arruabarrena le manifestara a los dirigentes de Boca que “buscará recuperar a Kevin Zenón y al chileno Palacios”, el cuerpo técnico de Vélez que encabeza Guillermo Barros Schelotto estableció que el ex Unión es prioridad en Liniers. Por lo pronto, la tesorería del Tate cruza los dedos: Unión tiene el 20 por ciento de cualquier operación futura.
¡Atento Unión!: Arruabarrena lo quiere recuperar pero apareció Vélez
El flamante DT de Boca apunta al zurdo correntino y al polémico chileno Carlos Palacios. Al mismo tiempo, el “Mellizo” lo pidió como prioridad para Vélez. El Tate tiene el 20 por ciento de cualquier próxima operación.
Entre La Boca y Liniers...
La primera info vinculada al zurdo correntino se generó en el Mundo Boca. Rodolfo Arruabarrena ya está al frente de los entrenamientos de Boca desde hace varios días y el DT empieza a preparar el equipo de cara al segundo semestre de 2026 y tomó decisiones fuertes en lo que va de la pretemporada. Y es que le dejó en claro a varios jugadores que no los tenía en sus planes, mientras que determinó que a otros sí los quiere utilizar y uno de esos es Carlos Palacios, además de Kevin Zenón.
La información fue revelada por el periodista Claudio Civiello, quien en la plataforma ‘Kick’ detalló que Arruabarrena “está hablando mucho” con el chileno. Junto a Kevin Zenón, es uno de los jugadores que quiere recuperar en el Xeneize y que alcance su mejor nivel. La idea es justificar el motivo por el que el club lo fue a buscar en 2025.
Además, hay otro dato importante a destacar y es que Palacios ya se está entrenando a la par del grupo. Después de mucho tiempo, puede trabajar con normalidad y es clave para que el ‘Vasco’ analice su rendimiento en las próximas prácticas. De esta manera, el técnico ya tiene una postura marcada con el volante de aquí en más.
En los próximos días, existe la posibilidad de que haya una reunión entre Arruabarrena y Palacios; lo mismo con Zenón. Según contó el periodista Claudio Civiello en Radio Continental, al DT no le gustaron las declaraciones del volante chileno, en las que le abrió las puertas a Colo Colo.
De esta manera, la charla se dará porque el técnico busca conocer cuál es la postura del futbolista de 25 años con el Xeneize. La idea es meterse de lleno y saber si tiene el deseo de seguir vistiendo o no la camiseta azul y oro. A priori, le gusta como jugador y quiere recuperarlo, pero primero espera su respuesta.
Un pedido del "Mellizo" en Vélez
Al mismo tiempo y por pedido de Guillermo Barros Schelotto, se pudo saber que Vélez Sarsfield tiene en carpeta a Kevin Zenón para reforzar el plantel. Según informó Germán García Grova (@gergarciagrova), el extremo de Boca es uno de los nombres que gustan dentro del Fortín de cara al próximo mercado. “El futbolista aún no definió su futuro y tiene contrato hasta 2028 en Boca”, completa la info.
En el mes de enero de 2024, el propio presidente de Unión, Luis Spahn, reconocía: "Se llegó a un acuerdo con Boca por una cifra de 3.500.000 dólares más la cesión a préstamo de Simón Rivero, sin cargo. Y además, Unión recibe el 25% de los derechos económicos de Mauro Luna Diale. Recibiremos un poco más de un tercio ahora, el resto con una cuota en junio y otra en febrero. Cedemos el 80% de su ficha".
Ahora, entre la ilusión de Arruabarrena por recuperarlo y el deseo de Vélez por ficharlo, Unión cruza los dedos: el Tate retiene el 20 por ciento por cualquier operación futura.