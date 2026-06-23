Kevin Zenón… posible ingreso para el Tate

¡Atento Unión!: Arruabarrena lo quiere recuperar pero apareció Vélez

El flamante DT de Boca apunta al zurdo correntino y al polémico chileno Carlos Palacios. Al mismo tiempo, el “Mellizo” lo pidió como prioridad para Vélez. El Tate tiene el 20 por ciento de cualquier próxima operación.