Podría debutar ante Colón

Tras salir libre de Unión, Claudio Corvalán seguirá su carrera en el Deportivo Madryn

Luego de cerrar su etapa de 8 temporadas consecutivas en Santa Fe, el ex capitán tatengue fue anunciado este lunes como flamante refuerzo del equipo patagónico que buscará el ascenso a la Liga Profesional. Se sumará en los próximos días y haría su presentación ante el elenco de Medrán, el próximo domingo 5 de julio en el sur.