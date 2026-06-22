Horas después de que se abriera oficialmente el mercado de pases en la Primera Nacional, el Deportivo Madryn se movió rápidamente y sorprendió a propios y extraños anunciando este lunes la llegada de dos refuerzos de experiencia que llegarán a la formación aurinegra con el objetivo de potenciar al plantel de cara a la parte decisiva de la temporada y con el sueño del ascenso a la Liga Profesional.
Tras salir libre de Unión, Claudio Corvalán seguirá su carrera en el Deportivo Madryn
Luego de cerrar su etapa de 8 temporadas consecutivas en Santa Fe, el ex capitán tatengue fue anunciado este lunes como flamante refuerzo del equipo patagónico que buscará el ascenso a la Liga Profesional. Se sumará en los próximos días y haría su presentación ante el elenco de Medrán, el próximo domingo 5 de julio en el sur.
Una de esas confirmaciones sacudió la escena en la ciudad de Santa Fe y está vinculado al arribo del experimentado defensor ex Unión, Claudio Corvalán, quien se sumará al elenco patagónico en las próximas horas para ponerse a disposición del entrenador Luis García.
La llegada de Corvalán, junto a la de Fernando Bersano, se suma a la contratación de Leonardo Marinucci, el primer refuerzo del mercado de otoño. El extremo de 33 años llegó desde Chaco For Ever y afronta su segundo ciclo en el club, donde ya sabe lo que es ascender a la Primera Nacional.
Este lunes, Madryn hizo oficial el arribo del “Mugre” que la semana pasada se desvinculó de Unión tras 8 temporadas vistiendo la camiseta rojiblanca, sumando más de 220 partidos oficiales y convirtiéndose en capitán y referente.
Sin lugar en los planes de Madelón para lo que viene, el jugador y la dirigencia acordaron la rescisión anticipada del contrato que ligaba al futbolista hasta diciembre de este año para que el zurdo quede en libertad de acción y defina su destino.
En busca de minutos
Con el objetivo de recuperar continuidad en el tramo final de su carrera deportiva, Corvalán tenía varias propuestas sobre la mesa y terminó inclinándose por la de Madryn. Con García en el banco y muchos movimientos en el plantel, el Deportivo apunta a hacer una gran segunda mitad de temporada para llegar a las instancias finales en la pelea por el ascenso.
Al cierre de la primera rueda, el aurinegro aparece en el quinto lugar de la Zona A con 28 puntos, apenas uno por debajo de Los Andes y de Colón que están tercero y cuarto respectivamente. Precisamente el mil rayitas fue el rival al que derrotó Madryn este fin de semana para ponerse en carrera.
En la institución patagónica esperan por estas horas el arribo de Corvalán con el objetivo de darle mayor solidez a una línea defensiva que el cuerpo técnico identificó como una de las áreas a reforzar para la segunda mitad del campeonato.
La particularidad respecto del ex Newell’s y Quilmes podría darse nada menos que ante Colón, en el partido que se jugará en el sur el próximo domingo 5 de julio desde las 15.30 por la 19° fecha de la Primera Nacional.
Se arma para ir por el ascenso
Además de Corvalán y de Marinucci, el Deportivo Madryn anunció hoy la llegada de Fernando Bersano. El lateral volante izquierdo surgido en Talleres llega tras su paso por AD Tarma de Perú y registra antecedentes en Deportivo Morón, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.
En simultáneo, el cuerpo técnico confirmó las salidas de Rodrigo Ayala, Nicolás Barrientos y Mauricio Cuero, quienes rescindirán sus contratos. Pío Bonacci tampoco seguirá en la consideración del DT, aunque su situación administrativa aún no está resuelta.
Estas desvinculaciones se suman a la de Facundo Ospitaleche, quien fue el primero en dejar el club durante el receso invernal. El plantel tendrá descanso hasta el jueves, día en que retomará las actividades con la vista puesta en la reanudación del torneo.