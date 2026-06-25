Principal candidato

San Lorenzo va a fondo para contratar a Eduardo "Toto" Berizzo como nuevo DT

La dirigencia azulgrana ya tomó contacto con el ex seleccionador de Chile y Paraguay. Su última experiencia fue con el León de México. Gustavo Álvarez presentó la renuncia al cargo la semana pasada. El plantel está de pretemporada a las órdenes de Walter Perazzo.