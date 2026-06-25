San Lorenzo aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador tras la sorpresiva salida de Gustavo Álvarez y el principal candidato para asumir el cargo es Eduardo Berizzo. La dirigencia azulgrana ya tomó contacto con el exseleccionador de Chile y Paraguay y en las próximas horas mantendrá una reunión por videollamada para profundizar las negociaciones.
San Lorenzo va a fondo para contratar a Eduardo "Toto" Berizzo como nuevo DT
La dirigencia azulgrana ya tomó contacto con el ex seleccionador de Chile y Paraguay. Su última experiencia fue con el León de México. Gustavo Álvarez presentó la renuncia al cargo la semana pasada. El plantel está de pretemporada a las órdenes de Walter Perazzo.
La salida de Álvarez tomó por sorpresa al mundo azulgrana, ya que el entrenador dejó su cargo el mismo día en que el plantel retomó los entrenamientos para iniciar la pretemporada. Más tarde, el club explicó, mediante un comunicado, que no hubo acuerdo respecto de la planificación deportiva para el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Salida sorpresiva
Uno de los principales focos de conflicto estuvo relacionado con la intención del técnico de apartar a varios futbolistas del plantel profesional. Desde la dirigencia consideraron que esa medida podía afectar tanto el patrimonio deportivo como el valor económico de los jugadores involucrados, por lo que las diferencias terminaron siendo irreconciliables.
Ante ese escenario, el nombre de Berizzo ganó terreno rápidamente, por encima de otros nombres más ligados al club que estuvieron dando vueltas como el de Néstor Gorosito, Rubén Darío Insua y Pablo Zabaleta.
La trayectoria de Berizzo
El exdefensor de 56 años inició su carrera como entrenador como ayudante de Marcelo Bielsa en la selección de Chile entre 2007 y 2010. Luego dirigió a Estudiantes de La Plata y alcanzó notoriedad en O'Higgins, donde obtuvo el Torneo Apertura 2013, el primer título en la historia de la institución chilena.
Su salto a Europa se produjo en 2014 al asumir en el Celta de Vigo, cuando clasificó al equipo a competiciones internacionales y lo condujo hasta las semifinales de la UEFA Europa League y de la Copa del Rey. Además, Berizzo consiguió recordados triunfos ante Barcelona y eliminó al Real Madrid en una histórica serie copera.
Posteriormente dirigió al Sevilla, donde afrontó un tratamiento por cáncer de próstata mientras continuaba en funciones, y luego pasó por el Athletic Club.
Berizzo también estuvo al frente de Chile, donde dirigió 16 partidos a nivel absoluto, con cuatro victorias, seis empates y seis derrotas. Su última experiencia fue en León de México, club que dejó en septiembre de 2025 y es hoy el principal apuntado para encabezar el nuevo ciclo en Boedo.