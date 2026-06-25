Messi, al banco

En Kansas: Scaloni probó un equipo con ¡10! cambios para enfrentar el sábado a Jordania

El entrenador evalúa darle descanso a la mayoría de los titulares para afrontar el último partido del grupo el próximo sábado en Dallas. Dibu Martínez sería el único en repetir de la victoria ante Austria. Nico Paz o el “Flaco” López, la duda en ataque.