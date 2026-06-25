La jornada del Mundial 2026 cerró tres zonas con definiciones fuertes en la parte alta y también en la pelea de los terceros. México, Suiza y Brasil terminaron como líderes de los grupos A, B y C, respectivamente, mientras Sudáfrica, Canadá y Marruecos se metieron en dieciseisavos.
Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del miércoles
México, Suiza y Brasil ganaron sus grupos; Sudáfrica, Canadá y Marruecos también avanzaron, mientras Bosnia deberá esperar.
Análisis de los partidos disputados
En el Grupo A, México goleó 3 a 0 a República Checa en el Estadio Azteca y completó una primera ronda perfecta. Los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo sellaron el tercer triunfo consecutivo del equipo de Javier Aguirre.
La victoria mexicana confirmó el dominio del anfitrión en su zona. Además, dejó a República Checa en el último puesto y sin margen. En simultáneo, Sudáfrica venció 1 a 0 a Corea del Sur con gol de Thapelo Maseko y consiguió una clasificación histórica.
Ese resultado modificó el segundo lugar del grupo. Sudáfrica alcanzó los cuatro puntos y superó a Corea del Sur, que quedó tercera con tres unidades. El equipo asiático terminó pendiente de la tabla de mejores terceros, mientras los checos cerraron eliminados.
En el Grupo B, Suiza derrotó 2 a 1 a Canadá y aseguró el primer puesto. Vargas y Manzambi marcaron para los europeos, mientras Jonathan David descontó para el local. Canadá perdió, pero conservó el segundo lugar por diferencia de gol.
Bosnia hizo su parte al vencer 3 a 1 a Qatar en Seattle, pero no le alcanzó para entrar entre los dos primeros. El triunfo lo dejó igualado en puntos con Canadá, aunque relegado por diferencia de gol. Qatar terminó último y quedó eliminado.
En el Grupo C, Brasil goleó 3 a 0 a Escocia en Miami con dos tantos de Vinicius y otro de Matheus Cunha. El equipo de Carlo Ancelotti cerró primero por diferencia de gol y confirmó su avance con autoridad.
Marruecos también ganó y se clasificó. Superó 4 a 2 a Haití en Atlanta, aunque sufrió más de lo esperado tras arrancar en desventaja. Hakimi, Saibari, Rahimi y Yassine marcaron para el conjunto africano, que terminó segundo por detrás de Brasil.
Así quedaron las posiciones
En el Grupo A, México finalizó primero con nueve puntos y puntaje ideal. Sudáfrica quedó segunda con cuatro unidades y logró el pase directo. Corea del Sur terminó tercera con tres puntos y deberá esperar el cierre de las demás zonas. República Checa quedó cuarta con un punto y eliminada.
El grupo quedó claramente partido entre los clasificados y los que quedaron afuera de los dos primeros lugares. México sacó cinco puntos de ventaja sobre Sudáfrica, mientras el seleccionado africano terminó una unidad por encima de Corea del Sur.
En el Grupo B, Suiza terminó líder con siete puntos y se aseguró el primer puesto. Canadá fue segundo con cuatro unidades. Bosnia también alcanzó los cuatro puntos, pero quedó tercera por diferencia de gol. Qatar cerró cuarto con un punto y fuera de carrera.
La diferencia de gol fue decisiva en esa zona. Canadá sostuvo el segundo lugar pese a perder ante Suiza, mientras Bosnia quedó obligada a esperar la tabla de terceros. Su victoria ante Qatar le permitió seguir con vida, aunque ya no dependía sólo de su resultado.
En el Grupo C, Brasil terminó primero con siete puntos. Marruecos también sumó siete, pero quedó segundo por diferencia de gol. Escocia finalizó tercera con tres unidades y Haití cerró último sin puntos.
Brasil y Marruecos resolvieron la zona con el mismo puntaje, pero el equipo sudamericano sacó ventaja en el saldo goleador. Escocia quedó fuera de los dos puestos directos y Haití se despidió sin unidades tras perder sus tres partidos.