La selección de Sudáfrica escribió la página más gloriosa de su trayectoria futbolística al sellar, por primera vez en su historia, la clasificación a la segunda fase de una Copa del Mundo de la FIFA.
Sudáfrica venció 1-0 a Corea del Sur y clasificó por primera vez a la segunda fase
Con un golazo de Thapelo Maseko en el segundo tiempo, el seleccionado africano se quedó con el segundo puesto del Grupo A en el Mundial 2026. Los asiáticos terminaron terceros y dependen de otros resultados para avanzar.
El histórico logro se consumó tras derrotar por 1 a 0 a su par de Corea del Sur en un electrizante encuentro disputado en el Estadio de Monterrey, válido por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial 2026.
El compromiso se presentaba con una altísima carga de dramatismo, dado que ambos combinados nacionales arrastraban la obligación imperiosa de sumar para estirar su permanencia en el certamen.
Mientras que el elenco asiático apostó a lastimar mediante transiciones veloces por las bandas y una asfixiante presión alta, los "Bafana Bafana" equilibraron las acciones apoyándose en su fortaleza física y en veloces réplicas de contragolpe, transformando el juego en una intensa batalla táctica en la zona media.
La paridad del inicio y la aparición del héroe
Durante la primera mitad, las aproximaciones a las áreas escasearon debido a la extrema cautela de los dos equipos.
Pese a que las estadísticas iniciales reflejaban una leve superioridad en el volumen de juego ofensivo por parte de los africanos, los disparos de media distancia se transformaron en el único recurso para quebrar los arcos protegidos por Ronwen Williams y Seung-gyu Kim, enviando el partido al descanso con el marcador cerrado.
La gran historia de la noche en Monterrey se reescribió en el complemento. A los 63 minutos de juego, el delantero Thapelo Maseko capitalizó una veloz ofensiva para vencer la resistencia del arquero coreano y desatar la locura en el banco de suplentes comandado por Hugo Broos.
Con el 1 a 0 a su favor, Sudáfrica retrasó sus líneas y defendió la ventaja con hidalguía frente al asedio desesperado de Corea del Sur, que mandó a la cancha a su histórico capitán Son Heung-min, pero no logró perforar el cerrojo defensivo antes del pitazo final.
El panorama definitivo del Grupo A
Este triunfo modificó drásticamente el destino del Grupo A de la Copa del Mundo. Con las tres jornadas completamente disputadas, la selección de México se adjudicó el liderazgo indiscutido de la zona de forma invicta con 9 unidades, escoltada por la sorprendente Sudáfrica, que se ubicó en la segunda colocación con 4 puntos para meterse de lleno en los dieciseisavos de final.
Por su parte, Corea del Sur culminó su participación en la fase de grupos en el tercer puesto con 3 unidades, por lo que deberá aguardar el desenlace de las demás zonas geográficas para determinar si logra avanzar de ronda como uno de los mejores terceros del torneo.
En el último escalón quedó el seleccionado de la República Checa, que cerró el certamen con un solo punto y quedó oficialmente eliminada del Mundial 2026 tras caer en simultáneo ante el combinado anfitrión.